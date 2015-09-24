英国财长奥斯本料对中资开放英国高铁合约竞标（更新版）

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
（新增更多细节）
路透伦敦9月24日 - 英国财政大臣奥斯本周四料在造访中国期间，向中国开放120亿英镑(180亿美元)高速铁路兴建合约的竞标，为英国吸引中资做最新的努力。
奥斯本也将寻求中国支持英格兰北部的240亿英镑投资计划。
英国政府表示，欢迎中国企业联合英国国内企业，对连接英格兰北部、中部与伦敦之间高速铁路第一阶段建造项目的七项合约进行投标。
奥斯本在透过办公室发布的声明中表示，英国和中国正进入“合作的黄金时代”。
奥斯本已率领一个由高级官员与企业代表组成的代表团，至中国进行为期一周的参访，希望加强两国之间的经贸合作。
推动中国对英投资的做法招致了一些批评人士的指责，他们认为这将使英国暴露于中国金融体系的风险之下，并忽视了人权问题。
奥斯本回应道，在人权问题上他与北京存在分歧，但希望中国参与英国的经济。
奥斯本曾承诺对中国参与的一英国核电站项目提供20亿英镑资金支持，并同意采取措施调研中国和英国股市的互连机制。
这条高铁路线将连接伦敦至伯明罕，以及北部城市曼彻斯特与里兹。第一阶段预计2026年完工，第二阶段2033年完工。
该项目已吸引了一系列合资公司竞标，诸如Carillion (CLLN.L) , Kier (KIE.L)和Eiffage (FOUG.PA) ，Ferrovial (FER.MC), BAM Nuttall、Morgan Sindall (MGNS.L)、Costain (COSG.L)和Skanska (SKAb.ST)之间也可能进行合作。
中资企业此前已经表达出对该项目的兴趣。据伯明翰机场发言人及当地媒体报导，中国中铁(601390.SS)(0390.HK)曾在2014年初致函伯明罕政府官员及业内高管，提出为其中一段提供融资。
记者致中国中铁的电话及传真未立即得到答复。
奥斯本还将邀请中国投资其“北方动力”(Northern Powerhouse)的系列项目。这些项目旨在推动英格兰北部的发展，当地的增长情况要落后于伦敦及东南部地区。
受到热捧的关键投资机会中，包括在曼彻斯特建设10,000套住房以及在利兹打造130公顷大型项目等。
“随着我们继续与中国展开密切合作，我们将获得前所未有的契机，为我们在北方动力的一些最为远大项目融取到重大投资，”奥斯本在一份声明中称。(完)
(编译 王洋/刘秀红；审校 张明钧)
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