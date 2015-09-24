英国财长奥斯本料对中资开放英国高铁合约竞标（更新版）

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路透伦敦9月24日 - 英国财政大臣奥斯本周四料在造访中国期间，向中国开放120亿英镑(180亿美元)高速铁路兴建合约的竞标，为英国吸引中资做最新的努力。

奥斯本也将寻求中国支持英格兰北部的240亿英镑投资计划。

英国政府表示，欢迎中国企业联合英国国内企业，对连接英格兰北部、中部与伦敦之间高速铁路第一阶段建造项目的七项合约进行投标。

奥斯本在透过办公室发布的声明中表示，英国和中国正进入“合作的黄金时代”。

奥斯本已率领一个由高级官员与企业代表组成的代表团，至中国进行为期一周的参访，希望加强两国之间的经贸合作。

推动中国对英投资的做法招致了一些批评人士的指责，他们认为这将使英国暴露于中国金融体系的风险之下，并忽视了人权问题。

奥斯本回应道，在人权问题上他与北京存在分歧，但希望中国参与英国的经济。

奥斯本曾承诺对中国参与的一英国核电站项目提供20亿英镑资金支持，并同意采取措施调研中国和英国股市的互连机制。

这条高铁路线将连接伦敦至伯明罕，以及北部城市曼彻斯特与里兹。第一阶段预计2026年完工，第二阶段2033年完工。

该项目已吸引了一系列合资公司竞标，诸如Carillion (CLLN.L) , Kier (KIE.L)和Eiffage (FOUG.PA) ，Ferrovial (FER.MC), BAM Nuttall、Morgan Sindall (MGNS.L)、Costain (COSG.L)和Skanska (SKAb.ST)之间也可能进行合作。

中资企业此前已经表达出对该项目的兴趣。据伯明翰机场发言人及当地媒体报导，中国中铁(601390.SS)(0390.HK)曾在2014年初致函伯明罕政府官员及业内高管，提出为其中一段提供融资。

记者致中国中铁的电话及传真未立即得到答复。

奥斯本还将邀请中国投资其“北方动力”(Northern Powerhouse)的系列项目。这些项目旨在推动英格兰北部的发展，当地的增长情况要落后于伦敦及东南部地区。

受到热捧的关键投资机会中，包括在曼彻斯特建设10,000套住房以及在利兹打造130公顷大型项目等。

“随着我们继续与中国展开密切合作，我们将获得前所未有的契机，为我们在北方动力的一些最为远大项目融取到重大投资，”奥斯本在一份声明中称。(完)