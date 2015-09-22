英国财政大臣对中国改革承诺表达支持（更新版）

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海9月22日 - 英国财政大臣奥斯本周二表达了对中国政府金融改革承诺的支持；中国近期处理市场动荡的举措饱受批评。
奥斯本此次访华背负着加强与中国经济关系的任务；他称北京改变出口拉动成长的策略，将带来更多商机。
“若我们保持当前与中国贸易的份额，2020年之前英国出口总值将超过300亿英镑(464.3亿美元)；若中国加强经济调整，则商机还会更大，”他在上海证交所发表演说时表示。
在他发表谈话的同时，巨型屏幕上显示沪综指.SSEC及B股指数.SSEB的即时资讯，而B股市场为中国首个允许外国公司挂牌的市场。
在奥斯本讲话期间，沪综指短暂地温和反弹。
奥斯本表示，他希望中国和英国股市正式连通，从而使两国企业都能从在对方市场融资。他昨日宣布，双方将进行可行性研究。
在沪港通制度下，外国投资者可通过香港买卖以人民币计价的中国A股，中国国内投资者也可透过这一机制购买在香港上市的股票。虽然沪港通自推出以来，双向投资资金流均出现萎缩，配额利用率还不到一半。
但是，将上海与伦敦证交所关联，将标志着中国市场开放又迈出一大步，有望允许中国国内投资者涉足英国和欧洲股票。
中国股市近几个月大跌，加之人民币贬值，都已削弱投资者对中国资产的兴趣。此外在美国料将升息之际，中国进一步放松货币政策的前景可能会引发资本外流。
奥斯本表达了对中国的信心，重申了对中国在国际货币基金组织(IMF)发挥更重要的作用、以及将人民币纳入IMF特别提款权货币篮子的呼吁。
对有关离岸人民币热情的质疑，他回应道，尽管近期市场波动，但投资者对离岸人民币的兴趣依然“浓厚”，且将变得更强。
英国和中国周一就一系列议题上达成了共识，其中包括扩大两国货币互换的额度，中国对英国核电站的投资，以及伦敦和上海股市互通方案的可行性研究。(完)
(编译/审校 张明钧/汪红英/许娜/张荻)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。