英国财政大臣对中国改革承诺表达支持（更新版）

路透上海9月22日 - 英国财政大臣奥斯本周二表达了对中国政府金融改革承诺的支持；中国近期处理市场动荡的举措饱受批评。

奥斯本此次访华背负着加强与中国经济关系的任务；他称北京改变出口拉动成长的策略，将带来更多商机。

“若我们保持当前与中国贸易的份额，2020年之前英国出口总值将超过300亿英镑(464.3亿美元)；若中国加强经济调整，则商机还会更大，”他在上海证交所发表演说时表示。

在他发表谈话的同时，巨型屏幕上显示沪综指.SSEC及B股指数.SSEB的即时资讯，而B股市场为中国首个允许外国公司挂牌的市场。

在奥斯本讲话期间，沪综指短暂地温和反弹。

奥斯本表示，他希望中国和英国股市正式连通，从而使两国企业都能从在对方市场融资。他昨日宣布，双方将进行可行性研究。

在沪港通制度下，外国投资者可通过香港买卖以人民币计价的中国A股，中国国内投资者也可透过这一机制购买在香港上市的股票。虽然沪港通自推出以来，双向投资资金流均出现萎缩，配额利用率还不到一半。

但是，将上海与伦敦证交所关联，将标志着中国市场开放又迈出一大步，有望允许中国国内投资者涉足英国和欧洲股票。

中国股市近几个月大跌，加之人民币贬值，都已削弱投资者对中国资产的兴趣。此外在美国料将升息之际，中国进一步放松货币政策的前景可能会引发资本外流。

奥斯本表达了对中国的信心，重申了对中国在国际货币基金组织(IMF)发挥更重要的作用、以及将人民币纳入IMF特别提款权货币篮子的呼吁。

对有关离岸人民币热情的质疑，他回应道，尽管近期市场波动，但投资者对离岸人民币的兴趣依然“浓厚”，且将变得更强。

英国和中国周一就一系列议题上达成了共识，其中包括扩大两国货币互换的额度，中国对英国核电站的投资，以及伦敦和上海股市互通方案的可行性研究。(完)