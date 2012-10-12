英国国会调查中国华为在电信基础设施中的角色

俄罗斯2月石油产量与1月持平 减产努力暂停
路透莫斯科3月2日 - 俄罗斯能源部周四公布的数据显示，俄罗斯2月石油产量为1,111万桶/日，与1月持平，表明该国按照一项全球协议进行减产的努力暂停。
路透伦敦10月11日电---英国国会情报和安全委员会正在对中国电信巨头华为HWT.UL进行详细审查,由于华为介入通讯基础设施,欧美国家对其带来安全隐患的担忧日益升温.
华为在英国耕耘已久,且与英国最大电信运营商英国电讯(BT)(BT.L)存在合作关系,自2005年就开始为其进行网络升级.
上个月英国首相卡梅伦也曾对华为表示支持.当时卡梅伦接见华为创始人任正非,欢迎华为在英国进行的一项20亿美元投资.任正非大约30年前曾在中国解放军担任技术人员.
该国会委员会主席Malcolm Rifkind表示,在美国国会调查报告之前,委员会便已关注华为与英国电讯的关系.
"对华为的特别关注,不仅因为它是中国一家大型公司,还因为它的创始人曾为中国军方工作,显然令人怀疑他们真正不受政府影响的程度."
华为表示,自11年前设立第一个英国办事处以来,一直在接受英国政府和相关法律的审查.目前该委员会还没有要求华为提供证据.
"我们与英国政府定期保持接触,也欢迎各种讨论及提问,"华为的发言人表示.
英国电讯也表示,与华为的合作严格遵循相关法律.(完)
--编译 李春喜;审校 蔡美珍
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