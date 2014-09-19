英国副首相克莱格在苏格兰反对独立后承诺进行宪法改革

美国众议院几天内可能就加大制裁朝鲜力度进行表决
路透华盛顿4月27日 - 美国国会助手周四表示，美国众议院可能最早下周就加大制裁朝鲜力度的法案进行表决，目标是朝鲜的航运业和与朝鲜有业务往来的企业。
路透伦敦9月19日 - 英国副首相克莱格周五称，他希望政府兑现向苏格兰下放新权力的承诺，并称苏格兰反对独立是个表明英国需要进行更广泛宪法改革的信号。
“苏格兰人民为了子孙后代，作出了这个维护我们大家庭的重大决定，对此我感到非常高兴，”克莱格在声明中称。
“我们现在必须及时充分地落实对苏格兰下放新权力的重要计划。这次公投不仅标志著作为英国一部分的苏格兰翻开新篇章，也说明英国需要进行更广泛的宪法改革。”(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四表示不退出北美自由贸易协定(NAFTA)，并对重新协商为美国赢得更好的条件表示乐观，此前加拿大与墨西哥领导人希望特朗普不要退出。美、加、墨三国之间的这项协定已有23年历史。
路透华盛顿4月27日 - 美国国务卿蒂勒森周四在Fox News发表讲话称，中国告知美国已对朝鲜提出警告，若再次进行核试验，中国将自行对朝鲜采取制裁行动。