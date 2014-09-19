英国副首相克莱格在苏格兰反对独立后承诺进行宪法改革

路透伦敦9月19日 - 英国副首相克莱格周五称，他希望政府兑现向苏格兰下放新权力的承诺，并称苏格兰反对独立是个表明英国需要进行更广泛宪法改革的信号。

“苏格兰人民为了子孙后代，作出了这个维护我们大家庭的重大决定，对此我感到非常高兴，”克莱格在声明中称。

“我们现在必须及时充分地落实对苏格兰下放新权力的重要计划。这次公投不仅标志著作为英国一部分的苏格兰翻开新篇章，也说明英国需要进行更广泛的宪法改革。”(完)

(编译 白云; 审校 张涛)

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