英国养鸭场发现禽流感但非H5N1亚型 政府已设限制区

路透伦敦11月17日 - 英国政府周一表示，在英格兰北部一家养鸭场发现了一例禽流感；但官员向英国广播公司(BBC)称该病例并非致命的H5N1亚型。

英国环境、食品和农村事务部称，已经在位于约克郡的该养鸭场周围设定限制区，正在宰杀该处家禽，以避免感染扩散。

周日，荷兰当局表示在该国中部一处家禽养殖场发现高度传染性的禽流感病毒，并已经开始扑杀15万只鸡。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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