英国养鸭场发现禽流感但非H5N1亚型 政府已设限制区

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透伦敦11月17日 - 英国政府周一表示，在英格兰北部一家养鸭场发现了一例禽流感；但官员向英国广播公司(BBC)称该病例并非致命的H5N1亚型。
英国环境、食品和农村事务部称，已经在位于约克郡的该养鸭场周围设定限制区，正在宰杀该处家禽，以避免感染扩散。
周日，荷兰当局表示在该国中部一处家禽养殖场发现高度传染性的禽流感病毒，并已经开始扑杀15万只鸡。(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
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路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。
路透巴黎4月19日 - 法国总统大选四方力量角逐，支持率接近难料胜负。中间派总统候选人马克龙(Emmanuel Macron)仍为最受青睐的人选，而极右翼玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的阵营不断提升欧元怀疑论调。