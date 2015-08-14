英国称将抗议厄瓜多尔向维基解密创始人提供避难

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦8月13日 - 英国周四称，将向厄瓜多尔发出正式抗议，因厄瓜多尔决定在其驻伦敦大使馆向维基解密创始人阿桑奇提供避难、从而避免阿桑奇因涉嫌性犯罪被引渡到瑞典。
“厄瓜多尔必须认识到，三年前藏匿阿桑奇的决定干扰了正常的司法程序，”英国外交部国务大臣施维尔（Hugo Swire）在声明中称。
此前瑞典检察官们放弃对阿桑奇涉嫌的三项性骚扰和非法胁迫进行调查，因诉讼时效期满。
但他们表示将继续对2010年针对阿桑奇的强奸指控进行调查。
阿桑奇否认罪名，从2012年6月起一直被藏在厄瓜多尔驻伦敦大使馆，以免被引渡到瑞典。
阿桑奇违反其保释条件前往厄瓜多尔驻伦敦大使馆，英国警察此后日夜守卫位于Knightsbridge的厄瓜多尔驻伦敦大使馆，预计支出超过1,000万英镑（1,560万美元）。
“英国纳税人需要为滥用外交关系买单是完全不可接受的，”施维尔表示，并称在存在强奸指控的情况下，英国仍有引渡阿桑奇的法律责任。
厄瓜多尔外交部在声明中表示，阿桑奇行动受限长达三年之久让人感到遗憾，并称已经提供“31次”帮助，以便能够在瑞典进行“公开的 审判程序”。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)