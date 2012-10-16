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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 16日 星期二 10:14 BJT

苏格兰将於2014年举行独立公投

英国首相卡梅伦与苏格兰首席大臣萨尔蒙德(Alex Salmond)签署协议，同意由苏格兰人民在2014年举行公投，决定是否脱离联合王国独立。卡梅伦反对分裂联合王国，认为联合王国才更强大。民调显示，只有30-40%的苏格兰民众主张苏格兰独立。路透

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