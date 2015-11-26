英国油气行业承包商数量急降 降幅为至少11年以来最大--调查

旧金山联储总裁称美国经济前景不确定性跟以往基本相同
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透伦敦11月26日 - 周四一家苏格兰企业协会的年度行业调查显示，英国油气行业聘用的承包商数量在过去一年急剧减少，降幅为至少自2004年以来最大。
阿伯丁和格兰扁区商会估计，截至2015年9月的一年间，英国油气行业整体雇员数减少6%，在为该行业提供服务的承包商中，有62%表示他们在这段时间执行过裁员。
“这可能是我们看到过的结果最负面的调查，”组织这项调查的律所Bond Dickinson的油气业务合伙人Uisdean Vass说。
英国油气行业自2014年底以来已裁员逾5,000人，因油价大跌严重挤压了石油企业的预算，导致许多项目被取消。
北海地区受到的打击尤为严重，因为作为成熟区块，它的采油成本通常更高，当地的许多油田已经接近枯竭。
油气行业承包商的企业信心触及2004年开始该调查以来的最低水平，对明年的展望也牢牢处于负面区域。
答复调查的承包商中，只有24%表示他们招聘过新员工，一年前这一比例为逾70%。
该调查未提供英国油气行业使用的承包商总数。(完)
(编译 白云; 审校 张荻)
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