英国油气行业承包商数量急降 降幅为至少11年以来最大--调查

路透伦敦11月26日 - 周四一家苏格兰企业协会的年度行业调查显示，英国油气行业聘用的承包商数量在过去一年急剧减少，降幅为至少自2004年以来最大。

阿伯丁和格兰扁区商会估计，截至2015年9月的一年间，英国油气行业整体雇员数减少6%，在为该行业提供服务的承包商中，有62%表示他们在这段时间执行过裁员。

“这可能是我们看到过的结果最负面的调查，”组织这项调查的律所Bond Dickinson的油气业务合伙人Uisdean Vass说。

英国油气行业自2014年底以来已裁员逾5,000人，因油价大跌严重挤压了石油企业的预算，导致许多项目被取消。

北海地区受到的打击尤为严重，因为作为成熟区块，它的采油成本通常更高，当地的许多油田已经接近枯竭。

油气行业承包商的企业信心触及2004年开始该调查以来的最低水平，对明年的展望也牢牢处于负面区域。

答复调查的承包商中，只有24%表示他们招聘过新员工，一年前这一比例为逾70%。

该调查未提供英国油气行业使用的承包商总数。(完)