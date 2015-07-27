英国白金汉宫如何打造豪华国宴？

路透伦敦7月24日 - 想象过与皇室、总统和总理们吃饭是什么样子吗？

英国白金汉宫今年夏天将再次开门迎客，让公众一睹皇室主持国宴的幕后工作。

游客们可以像来自世界各地的政界人士一样从正门进入白金汉宫。

走上台阶进入豪华的宴会厅，游客们可以看到为举行国宴布置好的桌子，上面摆放着皇室餐具和装饰品。

“今年，游客们首次可以从正门进入，”皇家收藏基金会负责人Anna Reynolds对路透说道。

“就像教皇、总统、宇航员、球星、女王邀请的贵宾和其他皇室成员一样。”

这个名为“来自王室的邀请”（"A Royal Welcome"）的展览还有厨房和酒窖等的实体展览区。展览还将展出伊丽莎白女王主持国宴时所穿的礼服，以及来访贵宾所赠送的礼物等。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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