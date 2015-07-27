英国白金汉宫如何打造豪华国宴？

中国金融：央行完善全口径跨境融资宏观审慎框架，企业跨境融资杠杆率提高至2
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦7月24日 - 想象过与皇室、总统和总理们吃饭是什么样子吗？
英国白金汉宫今年夏天将再次开门迎客，让公众一睹皇室主持国宴的幕后工作。
游客们可以像来自世界各地的政界人士一样从正门进入白金汉宫。
走上台阶进入豪华的宴会厅，游客们可以看到为举行国宴布置好的桌子，上面摆放着皇室餐具和装饰品。
“今年，游客们首次可以从正门进入，”皇家收藏基金会负责人Anna Reynolds对路透说道。
“就像教皇、总统、宇航员、球星、女王邀请的贵宾和其他皇室成员一样。”
这个名为“来自王室的邀请”（"A Royal Welcome"）的展览还有厨房和酒窖等的实体展览区。展览还将展出伊丽莎白女王主持国宴时所穿的礼服，以及来访贵宾所赠送的礼物等。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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