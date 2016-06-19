如果英国退出欧盟 欧洲银行业管理局将迁离伦敦--主席

路透柏林6月19日 - 德国周日世界报刊登的一篇专访显示，欧洲银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚(Andrea Enria)称，如果英国决定在本周的公投中退出欧盟，作为欧盟的银行业监管机构的EBA将从伦敦搬到其他欧洲国家的首都。

EBA成立于2011年，是一家泛欧监管机构，制定并协调欧盟银行业的规定。

“如果英国决定退出欧盟，我们实际上会不得不搬到另外一个欧洲国家的首都那儿去，”恩瑞亚对德国周日世界报说。

EBA正在制定一套欧盟规则，旨在确保欧盟资本市场的所有银行有一个公平的竞争环境。

“不管公投结果如何，这个工作都需要完成，”恩瑞亚，“我们必须确保使用欧元和不使用欧元的国家的规定不存在差别。”

恩瑞亚说，欧洲银行业现在比五年前更加稳定了，但仍需要进行整固。(完)