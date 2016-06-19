如果英国退出欧盟 欧洲银行业管理局将迁离伦敦--主席

今年商业地产投资料增近8% 投资者寻求高回报--仲量联行
路透香港1月17日 - 国际物业顾问--仲量联行周二发表分析报告指出，2017年商业地产投资将保持活跃甚至回升，因机构投资者集中寻求回报率高的机会，直接投入商用物业，预料全球投资总额将按年增加7.7%至7,000亿美元。
路透柏林6月19日 - 德国周日世界报刊登的一篇专访显示，欧洲银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚(Andrea Enria)称，如果英国决定在本周的公投中退出欧盟，作为欧盟的银行业监管机构的EBA将从伦敦搬到其他欧洲国家的首都。
EBA成立于2011年，是一家泛欧监管机构，制定并协调欧盟银行业的规定。
“如果英国决定退出欧盟，我们实际上会不得不搬到另外一个欧洲国家的首都那儿去，”恩瑞亚对德国周日世界报说。
EBA正在制定一套欧盟规则，旨在确保欧盟资本市场的所有银行有一个公平的竞争环境。
“不管公投结果如何，这个工作都需要完成，”恩瑞亚，“我们必须确保使用欧元和不使用欧元的国家的规定不存在差别。”
恩瑞亚说，欧洲银行业现在比五年前更加稳定了，但仍需要进行整固。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
路透香港1月17日 - 国际物业顾问--仲量联行周二发表分析报告指出，2017年商业地产投资将保持活跃甚至回升，因机构投资者集中寻求回报率高的机会，直接投入商用物业，预料全球投资总额将按年增加7.7%至7,000亿美元。
路透首尔1月17日 - 韩国现代汽车集团周二宣布，计划未来五年将在美国的投资提高50%至31亿美元，并可能在美国建设一座新厂。现代是继特朗普威胁对进口汽车征税之后最新一家宣布在美国新投资计划的车企。
路透韩国世宗1月17日 - 韩国周二表示，希望在中韩货币互换协议于10月到期前延长该协议，即便因韩国决定部署美国反导系统而存在政治不确定性的背景。