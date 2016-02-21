焦点：英国首相将脱欧公投时间定在6月23日 此前与欧盟达成协议

2016年2月19日，英国首相卡梅伦在欧盟领导人峰会后的记者会上讲话。 REUTERS/Dylan Martinez

路透伦敦2月20日 - 英国首相卡梅伦周六将英国是否留在欧盟的公投时间定在6月23日。此次公投对英国内部的团结和欧盟的生存能力可能具有深远影响。

卡梅伦之前与欧盟其他27国领导人达成协议，给予该国“特殊地位”，随后向英国政府的高级部长介绍了这一新的解决方案。

卡梅伦在周六的内阁会议上表示，他赢得了同僚的支持，建议英国民众让英国留在欧盟。该国于1973年加入欧盟前身--欧洲共同体。

“英国留在改革后的欧盟将变得更安全、更强大、更繁荣，”卡梅伦在首相官邸外表示，就此开启了为期四个月的公投活动。

“离开欧洲将威胁到我们的经济和国家安全，”卡梅伦称，并表示他将向议会提议在6月23日举行公投。

美国总统奥巴马和中国国家主席习近平都呼吁英国留在欧盟，但英国选民和卡梅伦所在的保守党则看法分歧。

民调显示，约有五分之一的英国选民尚未作出决定，不过自卡梅伦在欧盟峰会上达成协议之后，支持英国留在欧盟的倾向升温。

英国是欧盟内第二大经济体，军事力量也位居前列，而且是目前为止欧盟内最富裕的金融中心；若英国脱离欧盟，将对该组织造成重创。欧盟原本就因围绕移民和欧元区的未来等议题的不同看法而风雨飘摇。

**英国内部意见分歧**

包括英国前首相布莱尔(Tony Blair)和梅杰(John Major)在内、主张英国留在欧盟的一派警告称，若英国脱离欧盟并带着苏格兰一起离开，也将引发新一轮苏格兰独立投票，从而导致英国分裂。

石油公司BP和制药商葛兰素史克(GlaxoSmithKline)等企业也表示，若英国脱欧将进入连年充满不确定性的谈判。高盛则指出，在此情况下英镑可能最多贬值20%。

而主张英国脱欧的阵营则称，这些警告有些夸张了，英国摆脱了由德国主导的欧盟后将会繁荣发展。

卡梅伦在布鲁塞尔与欧盟达成的协议中明确规定，英国可不必遵循“达成更紧密联盟”的初创目标，并在移民工人福利和保障伦敦金融城等方面对英国作出了让步。

在达成协议后，卡梅伦表示将全身心地争取英国留在欧盟。不过英国独立党(UKIP)领袖法拉奇(Nigel Farage)称，他没有实现任何目标。

卡梅伦一名最亲密的政治盟友--司法大臣高文浩以及另外五名内阁成员反对该协议，称他们将致力于推动英国脱离欧盟。

“欧盟是一家根植于过去的机构，”高文浩称，并表示英国已向美国、印度、加拿大和澳洲等国输出了自治政府民主体系，为数以百万计的民众带去了繁荣与和平。

“我们的国家离开欧盟后将变得更自由、更平等和更繁荣，”他说。

虽然30名内阁成员中有六人支持脱欧，显示出英国政府内部在欧洲问题上的分歧程度，但包括内政部大臣文翠珊和财政大臣奥斯本在内的最资深阁员，则支持英国留在欧盟。

伦敦市长约翰逊尚未明确表态。消息人士对路透表示，他可能在周日表明立场。(完)