英国财政大臣警告选民 如果公投脱欧将采取加税及减支措施

路透伦敦6月15日 - 英国财政大臣奥斯本向选民警示称，如果下周公投结果为离开欧盟，他将采取新的节支措施。

在民调显示公投民意偏向脱欧之下，奥斯本拉高分贝警告脱欧后果，称他将以加税和减支做为回应。

“脱离欧盟将打击投资，伤害到家庭乃至英国经济，”奥斯本将在周三的演讲中表示。

根据支持留欧的组织“留在欧洲更强(Britain Stronger in Europe)”发给媒体的演讲稿摘要，奥斯本称“我有责任努力恢复公共财政的稳定，这意味着我们将制定紧急预算，不得不增税减支。”

周二晚间发布的民调结果显示，此前曾达两位数的“留欧”阵营支持率领先幅度已缩窄至1个百分点。其他民调则显示，“脱欧”阵营领先，打击英镑汇率并导致全球股市市值缩水数以十亿美元计。

奥斯本详细说明了规模为300亿英镑的财政措施，其中半数资金将来自增税，半数来自减支；他表示，根据独立预测机构的估计，要抵消紧急预算带来的冲击，有必要实施增税和减支。

他称所得税基本税率将调高两个百分点至22%，较高档税率将提高3个百分点至43%。遗产税、酒类及燃料税也都将调高。

奥斯本推动减赤六年来并未缩减的医疗、教育及国防等领域支出，此后将调降2%，他称，养老金支出也将面临相似的降幅。

奥斯本预定将与前财政大臣达林一同发表谈话；英国在达林任内陷入了金融危机。

“我现在的担忧更甚于2008年，”达林表示。“退欧公投没设想没规划。任何打算靠这种不严谨且不老实的计画来选举的政党，眼下就应该被严厉痛斥。“(完)