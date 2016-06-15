英国财政大臣警告选民 如果公投脱欧将采取加税及减支措施

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透伦敦6月15日 - 英国财政大臣奥斯本向选民警示称，如果下周公投结果为离开欧盟，他将采取新的节支措施。
在民调显示公投民意偏向脱欧之下，奥斯本拉高分贝警告脱欧后果，称他将以加税和减支做为回应。
“脱离欧盟将打击投资，伤害到家庭乃至英国经济，”奥斯本将在周三的演讲中表示。
根据支持留欧的组织“留在欧洲更强(Britain Stronger in Europe)”发给媒体的演讲稿摘要，奥斯本称“我有责任努力恢复公共财政的稳定，这意味着我们将制定紧急预算，不得不增税减支。”
周二晚间发布的民调结果显示，此前曾达两位数的“留欧”阵营支持率领先幅度已缩窄至1个百分点。其他民调则显示，“脱欧”阵营领先，打击英镑汇率并导致全球股市市值缩水数以十亿美元计。
奥斯本详细说明了规模为300亿英镑的财政措施，其中半数资金将来自增税，半数来自减支；他表示，根据独立预测机构的估计，要抵消紧急预算带来的冲击，有必要实施增税和减支。
他称所得税基本税率将调高两个百分点至22%，较高档税率将提高3个百分点至43%。遗产税、酒类及燃料税也都将调高。
奥斯本推动减赤六年来并未缩减的医疗、教育及国防等领域支出，此后将调降2%，他称，养老金支出也将面临相似的降幅。
奥斯本预定将与前财政大臣达林一同发表谈话；英国在达林任内陷入了金融危机。
“我现在的担忧更甚于2008年，”达林表示。“退欧公投没设想没规划。任何打算靠这种不严谨且不老实的计画来选举的政党，眼下就应该被严厉痛斥。“(完)
(编译 李婷仪/徐文焰/张明钧; 审校 龚芳/王丽鑫/郑茵)
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