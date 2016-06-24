英退对英国、欧洲和德国而言都是场灾难--德外贸协会主席

法国财长称英国未做好退欧准备 退欧政策似为“即兴发挥”
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透柏林6月24日 - 德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)周五表示，英国公投脱欧对该国、欧洲和德国来说都是一场灾难。
“这是灾难性的结果，不仅对英国而言，对欧洲和德国来说也是如此，特别是对德国经济，”伯尔纳对路透表示。“最老牌的民主国家背弃了我们，这令人感到不安。”(完)
(编译 徐文焰；审校 张若琪)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。
路透巴黎1月17日 - 法国雷诺汽车(Renault)报告称，其2016年汽车销量创纪录，得益于欧洲及伊朗等海外市场销量增长。该公司预测今年销量会进一步增长。