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国际财经 | 2016年 6月 24日 星期五 13:02 BJT

英退对英国、欧洲和德国而言都是场灾难--德外贸协会主席

路透柏林6月24日 - 德国外贸协会(BGA)主席伯尔纳(Anton Boerner)周五表示，英国公投脱欧对该国、欧洲和德国来说都是一场灾难。

“这是灾难性的结果，不仅对英国而言，对欧洲和德国来说也是如此，特别是对德国经济，”伯尔纳对路透表示。“最老牌的民主国家背弃了我们，这令人感到不安。”(完)

(编译 徐文焰；审校 张若琪)

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