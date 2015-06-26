相比希腊退出欧元区 金融界更忧心英国退出欧盟

路透法兰克福6月25日 - 对欧洲银行界来说，相较于隐隐浮现的希腊退出欧元区(Grexit)可能性，未来英国退出欧盟(Brexit)的前景才更是让人忧心。

关键时刻就希腊债务问题的协商仍进展不顺，但在一场金融业会议中，与会的业内人士却认为，英国留在欧盟对区域长远未来的重要性，更甚于希腊。

“在我看来，(英国退出欧盟)可能才是更大的梦魇，”国际金融协会(IIF)主席Tim Adams说。IIF周四在法兰克福举办一场欧洲会议。

“英国对欧洲经济和生态系统极其重要。我们将有一年的时间被不确定性所笼罩。”

英国首相卡梅伦已承诺将和欧盟讨论双方关系，然后在2017年底之前举行一场公投决定英国在欧盟的去留。

“从机制方面来说，希腊退出欧元区对欧盟工作和架构的干扰(比英国脱离欧盟)更甚，”DZ Bank分析师Hans Jaeckel表示。

“但从精神层面，以及对欧盟的前景和意义来看，英国退出带来的风险更大。”

**对民间投资者冲击较小**

IIF在上次国际社会阻止希腊破产的努力中发挥了核心作用。当时IIF官员与法国巴黎银行(BNPP.PA)和德意志银行(DBKGn.DE)等贷款机构的银行家一道，参与了1,300亿欧元希腊债务条款的重新协商，历时数月。

在2012年，包括银行、保险商和对冲基金在内的民间投资者，吞下了1,000亿欧元的投资损失。

这一次，希腊债权人大多是其他欧元区国家政府和国际货币基金组织(IMF)等公共行业组织。IIF和银行业者并未参与债务谈判；而银行业者都已大幅减少对希腊的曝险。

“无论最终结果如何，这次我们的处境都比几年前好得多，”西班牙桑坦德银行(SAN.MC)执行长Ana Botin在IIF会议上表示。(完)

(编译 李婷仪/徐文焰；审校 李爽/艾茂林)

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