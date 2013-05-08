英国应退出欧盟--前财政大臣

英国前财政大臣劳森(Nigel Lawson)周一表示，首相卡梅伦想从欧盟夺回权力的计划注定失败，较好的选择是英国退出欧盟。卡梅伦今年1月曾承诺将重新协商英国与欧盟的关系，且一旦在2015年再次胜选，将就英国是否留在欧盟举行公投。路透