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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 8日 星期三 14:09 BJT

英国应退出欧盟--前财政大臣

英国前财政大臣劳森(Nigel Lawson)周一表示，首相卡梅伦想从欧盟夺回权力的计划注定失败，较好的选择是英国退出欧盟。卡梅伦今年1月曾承诺将重新协商英国与欧盟的关系，且一旦在2015年再次胜选，将就英国是否留在欧盟举行公投。路透
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