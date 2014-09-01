欧元触及低位 受ECB宽松政策前景和乌克兰危机打击

路透伦敦9月1日 - 欧元兑美元周一触及一年低点，因在欧洲央行(ECB)本周举行月度政策会议之前，投资者增持欧元空仓。

市场担心乌克兰危机对欧元区脆弱复苏的影响，这也打击了欧元走势。欧元兑美元EUR=在亚洲市场最低跌至1.3119美元的2013年9月以来低位，在欧洲市场报1.3130美元，日内持平。

欧元兑英镑EURGBP=D4亦触及五周低位0.7892英镑，在英国公布弱于预期的制造业数据后回升。

之后成交量有所萎缩，因美国市场适逢劳工节假日休市。拉丁美洲市场波动最大的是智利披索CLP=，兑美元下跌0.6%，之前智利央行称8月原本考虑的降息幅度大于实际的降息幅度。

周一的数据显示，欧元区8月制造业增幅放缓，因俄乌危机造成影响。

德国采购经理人指数(PMI)降至11个月低点，法国PMI则在50的荣枯分水岭下方进一步下滑。

乌克兰总统波罗申科警告称，如果俄罗斯军队继续支持亲俄叛军，则两国面临爆发“全面战争”的风险，欧洲和美国威胁称要向俄罗斯实施新的制裁措施。

分析师称，乌克兰政治危机给欧元区增长带来风险，同时通胀率持续低迷，应给欧洲央行带来压力，促其在某个时候出台进一步刺激举措。

"目前有很多理由继续抛售欧元，"德国商业银行外汇策略师Lutz Karpowitz称。

“首先，乌克兰危机升级，可能引发更多制裁，因此这场危机给欧元区经济带来的风险增大。而欧洲央行利率会议更是重要。”

虽然德国商业银行预计，欧洲央行不会在周四的管委会会议上宣布购买资产计划(即量化宽松举措)，但Karpowitz补充道，未来政策行动的不确定性可能使欧元持续处于守势。

**空仓规模庞大**

继7月和8月分别下跌2.2%和1.9%后，欧元兑美元于9月伊始表现疲弱。投机客的欧元空仓规模目前接近两年高位。

巴克莱分析师们指出，对欧洲央行而言，现在宣布新政策举措还为时尚早，因6月宣布的两项重大政策尚未完全落实。他们所指的两大政策是欧洲央行的定向长期再融资操作和购买资产支持证券。

“不过少数人预期本周会议上将出台新政策。因此若欧洲央行按兵不动，可能令欧元短暂止跌回升，不过我们会把欧元涨势作为卖出机会，”他们在报告中写道。

欧元兑瑞郎持稳于近两年低位上方，此前瑞士央行总裁乔丹表示，该行准备好干预汇市以守卫瑞郎汇率上限。

欧元兑瑞郎EURCHF=R报1.2071瑞郎，仍高于上周在ECB交易平台触及的2012年底以来低位1.2049。瑞士央行在2011年把1.20瑞郎作为瑞郎兑欧元的上限，以防止瑞郎大幅升值损及经济；不过该央行在过去两年中并未出手保护该水准。

瑞典克朗兑欧元EURSEK=D4跌至三周低点，此前发布的瑞典8月制造业PMI降幅大于预期。瑞典央行将于本周稍晚开会，不过不太可能有大动作。

尽管政治气氛紧张，对日圆的避险需求仍不高。美元兑日圆JPY=小涨0.2%约报104.28日圆。

(完)

(编译/审校 徐文焰/王颖/许娜/龚芳/戴素萍)

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