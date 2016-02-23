若英国退出欧盟 汇丰不会再次考虑总部选址--行政总裁

IEA月报称国际油市逐步趋紧 密切观察OPEC减产协议落实情况（更新版）
路透伦敦1月19日 - 国际能源署(IEA)周四称，随着需求增长，全球油市正在慢慢趋紧，与此同时投资者在观察石油输出国组织(OPEC)和其他产油国达成的减产协议能否落实。
路透伦敦2月22日 - 汇丰控股(HSBA.L)行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)周一表示，如果英国退出欧盟(EU)，将不会再度评估总部应该设在哪里。
上周，经过10个月的权衡之后，全球银行业巨擘汇丰控股(HSBC)决定把总部留在英国，否决了把重心移回主要获利来源香港的选项。
欧智华表示，英国退欧可能导致汇丰大约1,000个交易与投行部门岗位转移到欧洲大陆，比如巴黎。
英国计划今年稍晚举行是否退出欧盟的公投。欧智华在与记者召开的电话会议上表示，公投最可能的结果是英国留在欧盟。
欧智华还表示，即使英国公投退出欧盟，伦敦仍将是重要的外汇交易中心。(完)
(编译 张涛；审校 郑茵)
路透伦敦1月19日 - 国际能源署(IEA)周四称，随着需求增长，全球油市正在慢慢趋紧，与此同时投资者在观察石油输出国组织(OPEC)和其他产油国达成的减产协议能否落实。
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。