若英国退出欧盟 汇丰不会再次考虑总部选址--行政总裁

路透伦敦2月22日 - 汇丰控股(HSBA.L)行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)周一表示，如果英国退出欧盟(EU)，将不会再度评估总部应该设在哪里。

上周，经过10个月的权衡之后，全球银行业巨擘汇丰控股(HSBC)决定把总部留在英国，否决了把重心移回主要获利来源香港的选项。

欧智华表示，英国退欧可能导致汇丰大约1,000个交易与投行部门岗位转移到欧洲大陆，比如巴黎。

英国计划今年稍晚举行是否退出欧盟的公投。欧智华在与记者召开的电话会议上表示，公投最可能的结果是英国留在欧盟。

欧智华还表示，即使英国公投退出欧盟，伦敦仍将是重要的外汇交易中心。(完)