如果欧盟更灵活一些 英国将留在欧盟--卡梅伦

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透伦敦11月9日 - 英国首相卡梅伦周一称，如果欧盟要说服英国人在2017年底之前的公投中选择留在欧元区，欧盟需要更灵活一些。
卡梅伦希望重塑英国与欧盟之间的关系，周二将提出其更具体的要求。
“我的谈判可以浓缩为一个词--灵活性。欧盟是否足够灵活，既能保证欧元区内的国家实现增长和成功，同时也能保证像英国这样的欧元区之外的国家也能得偿所需，”卡梅伦向商界领袖表示。
“如果欧盟足够灵活，英国会留在欧盟；如果不够灵活，那么我们不禁要问一个很深刻的问题：欧盟对我们有好处吗？”
卡梅伦的讲话一度被两名抗议者所打断，两人还拉开一条横幅“英国工业联盟--布鲁塞尔的声音”，似是反对英国工业联盟在欧盟问题上的立场。(完)
(编译 孙国玉；审校 张荻)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。