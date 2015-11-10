如果欧盟更灵活一些 英国将留在欧盟--卡梅伦

路透伦敦11月9日 - 英国首相卡梅伦周一称，如果欧盟要说服英国人在2017年底之前的公投中选择留在欧元区，欧盟需要更灵活一些。

卡梅伦希望重塑英国与欧盟之间的关系，周二将提出其更具体的要求。

“我的谈判可以浓缩为一个词--灵活性。欧盟是否足够灵活，既能保证欧元区内的国家实现增长和成功，同时也能保证像英国这样的欧元区之外的国家也能得偿所需，”卡梅伦向商界领袖表示。

“如果欧盟足够灵活，英国会留在欧盟；如果不够灵活，那么我们不禁要问一个很深刻的问题：欧盟对我们有好处吗？”

卡梅伦的讲话一度被两名抗议者所打断，两人还拉开一条横幅“英国工业联盟--布鲁塞尔的声音”，似是反对英国工业联盟在欧盟问题上的立场。(完)