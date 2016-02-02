英国与欧盟就如何阻止不乐见的新立法达成机制协议

(本文由路透中文网编译提供)

记者 William James

路透伦敦2月2日 - 英国首相卡梅伦办公室的一名消息人士周二称，英国已经与欧盟官员就一个机制达成协议，可阻止英国不乐见的欧盟立法；该协议满足卡梅伦四个主要的改革目标之一。

欧洲理事会主席图斯克周二晚些时候将发布改革建议草案，意在满足英国提出的一系列要求。

草案仍需要获得所有成员国同意。该消息人士表示，草案中包括一个有法律约束力的条款，允许55%或更多的成员国直接阻止欧盟立法或要求作出改变。

卡梅伦曾承诺改革英国与欧盟的关系，并在2017年年底前就英国的欧盟成员国地位举行公投。他希望在2月18日至19日的峰会上完成这些改革。

就阻止欧盟立法的机制达成协议意在应对英国人对过多立法权让与欧盟的忧虑。该消息人士称，欧盟成员国有三个月的时间对新的法律草案提出反对意见。

“这一重大突破将确保欧盟清楚地听到成员国议会的声音，”这名消息人士指出。(完)