焦点：英国脱欧引发多米诺效应 荷兰法国意大利谁会是下一个？

路透伦敦/布达佩斯6月24日 - 英国周五公投决定脱离欧盟在整个欧洲大陆主张民粹主义的欧洲怀疑论政党中掀起了波澜，他们纷纷发声要求离开欧盟或放弃欧元货币。

荷兰、丹麦、瑞典和法国的右翼和反移民政党要求进行脱欧公投，意大利的五星运动党称将会提议对是否继续使用欧元货币进行公投。

荷兰反移民政党PVV领袖Geert Wilders称，将把荷兰脱欧公投作为在明年议会选举中竞选首相的一个中心主题。

“我对英国民众战胜了伦敦和布鲁塞尔的政治精英表示祝贺，我认为我们也能做到，”Wilders告诉路透称，“我们应该尽早进行荷兰脱欧公投。”

周四，英国民众投票决定离开由28个国家组成的欧盟，迫使英国首相卡梅伦辞职，给二战后欧洲统一进程带来最严重打击。

“欧盟没有未来了，”Wilders称。

法国的极右翼政党民族阵线(National Front)也呼吁法国进行脱欧公投，认为英国脱欧公投能促进其欧洲质疑论议程。

该党领袖Marine Le Pen称，“这是自由的胜利，我们现在需要在法国和欧洲其它国家进行这样的公投，”她的副手Florian Philippot称，“现在轮到我们进行脱欧公投了。”

Le Pen上月称，如果她在明年的法国总统竞选中获胜，会立刻开始对包括单一货币在内的一系列主权问题进行谈判，如果谈判失败，她会要求选民支持离开欧盟。

Le Pen在英国公投前是法国总统竞选的热门人物，但民调预计她会在最终投票中失败。

**“轮到我们了”**

民粹主义的反移民政党丹麦人民党(DF)也要求进行脱欧公投，该政党是偏右政府的同盟。

“我相信丹麦人民应该就是否像英国那样，还是保持目前现状进行公投。”丹麦人民党领袖Kristian Thulesen Dahl称。

丹麦人民党没有参与政府组阁，但是是支持一党执政政府的三个政党之一。

丹麦首相拉斯穆森拒绝了公投要求，但他承认，英国公投结果提高了“欧盟缩水”的可能性。

在瑞典，反移民政党瑞典民主党(Sweden Democrats)称将加大压力，以寻求发生改变。根据上个月的民调，该党支持率约为17%。

“我们要求瑞典立即开始就(欧盟)协议重新谈判，瑞典人民能够在未来的脱欧公投中发出声音，”该党领袖Jimme Akesson称。

奥地利的极右翼自由党(Freedom Party,FPO)在英国公投后要求欧盟和欧洲议会负责人辞职，称除非欧盟进行改革，否则可能也会要求进行公投。

意大利受欢迎程度排第二位的政党-反对党五星运动(5-StarMovement)认为英国公投结果是给大家上了一节民主课，承诺提议对欧元货币进行意大利公投。

五星运动被认为是在下届大选中有可能上台的真正竞争者，该党希望意大利就是否留在欧元区进行“咨询性的”或者“没有约束性的”公投。

“不论喜欢与否，英国人民作出了选择，”该党领导委员会委员Alessandro Di Battista称。

右翼的意大利北方联盟(Northern League)政党领袖Matteo Salvini更加直言不讳，称“感谢英国，下一个该轮到我们了”。该党是意大利中右反对派联盟成员。(完)