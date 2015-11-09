分析：英国的欧盟愿望清单 讨价还价需拿捏好分寸

图为英国国旗和欧盟旗帜。 REUTERS/Tobias Schwarz

路透布鲁塞尔11月8日 - 本周某个时候，英国首相卡梅伦将向欧盟伙伴国递出一份愿望清单，并展开正式的磋商，这可能导致英国退出欧盟或者留在经过性质微调的欧盟。

如果能争取到欧盟做出让步，卡梅伦希望英国人在公投中选择留在欧盟，这种让步可能让英国比现在更象一个与欧盟保持半脱离状态的成员国。

尽管极为希望英国能留在欧盟，但其他欧盟领导人必须决定有多大程度的意愿，去冒欧盟崩解的风险来满足英国的要求。英国是欧洲第二大经济体，自由贸易的倡导者以及两大军事强国之一。

他们应该谨慎看待他们的愿望。

卡梅伦的清单可能含糊其辞，这是在设定可实现要求的试探性磋商中逐步形成的，他向选民兜售这些要求，想让英国做到两头受益，并因推动欧洲能源、数字和资本市场的改革受到赞誉。

如果得其所愿，英国将自免于欧盟“更紧密联盟”的目标，同时也能保护伦敦金融服务业不受欧元区19国以多数票通过的规定约束。

他还在想办法，让其他欧盟国家移民到英国定居四年后才能享受英国社会福利或在职待遇，并准许各国议会阻止或逆转欧盟立法。

欧盟管理条约最终进行修正，允许促进欧元区一体化时，欧盟官员和外交人员可以通过巧妙地草拟或承诺修正案，来满足英国的许多要求。

但这份愿望清单却埋藏着一些地雷。

**“更紧密的联盟”**

英国要求豁免于1957年欧盟成立时签署的《罗马条约》条款，还要求豁免于宣布“在欧洲人之间建立更紧密联盟”目标后签署的每个欧盟条约，但欧盟官员对这一要求表现得不屑一顾。

归根结底，任何一项共有政策或制度，它都没有约束性的操作力，也不承担签署国义务。正像法国说的所谓“口头表态”那样：只是一个象征性的声明。

卡梅伦希望这一改变让英国人相信，他们并未处在通往欧洲“超级大国”的传送带上。

但如果其他存在疑欧派选民的国家也要求同样的豁免权，该怎么办？如果英国可以选择退出“更紧密的联盟”，那么为什么波兰和荷兰不可以？波兰刚刚选出一个民族主义政府，荷兰作为欧盟的发起成员国之一，在2005年公投中拒绝了欧盟宪法提议。

这样不仅具有象征意义，还带来欧盟创始成员国和新加盟成员国是否仍支持一体化的疑虑。

**多种货币联盟**

英国还料要求欧盟宣称自己为“多种货币联盟”，取代当前条约规定的“联盟货币应为欧元”，这种要求也带来同样的疑虑。

表面上看，这只是承认一个事实，即英国和丹麦一直没有加入欧洲货币联盟。

但还有更大的问题。自2004年以来加入欧盟的13个中欧国家，他们都在法律上受到入盟条约的约束，即要在符合标准后才能加入欧元区。

其中七个国家已经加入欧元区--塞浦路斯、马耳他、斯洛文尼亚、斯洛伐克、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛。但波兰、匈牙利、捷克、罗马尼亚、保加利亚和克罗地亚尚未加入欧元区，而且其中有些国家公开表示不愿加入--将组建新政府的波兰法律正义党(Law and Justice)表示，未来四年不会采用欧元。

国际货币基金组织(IMF)经济学家称，在金融危机期间，非欧元区成员国因本币灵活性而受益。

一旦中欧最大的经济体--波兰加入欧元区，其他国家可能跟进，到时只剩下英国、瑞典和丹麦仍未加入，但丹麦当局至少要求本币汇率盯住欧元。

另一方面，英国希望在身边聚集一大群非欧元区国家，以增加同欧元区讨价还价的能力，并避免被边缘化从而陷入相对孤立。

一些欧盟官员担心，若宣布欧盟为“多货币联盟”，波兰民族主义者可能对此大加挞伐，试图避免履行加入欧元区的条约义务，并对捷克、匈牙利等国家产生影响。

**红牌**

英国建议，若得到多数国家议会的首肯，可以否决欧盟执委会的立法提案，而且在经过定期评估后可以废除现有的欧盟法律。这样的提议中也包含着圈套。

表面上看很合理，如果多数国家的立法机构反对一项法律，这些国家的政府想来也不会在欧盟理事会投赞成票。

其中的风险在于，这给了各国议会集体发“红牌”的权力，形成一个政客小团体，对欧盟指导准则给予废除指示，并在各国之间进行合谋从而束缚欧盟执委会的手脚。

欧盟官员称，欧盟复杂的制度中已经包含了足够的制约和平衡机制。

**彼此需做出承诺*

英国的部长级官员们表示，公投将一劳永逸地解决英国在欧盟的去留问题，至少可以让一代人不再考虑这个问题。但从历史来看，情况却并不是这样，特别是在投票结果非常接近的情况下。

这已经是英国1973年加入欧盟后第三次就该问题重新进行谈判，且是第二次进行公投。

当被问及拿什么来保证英国以后不会再要求欧盟伙伴做更多让步时，英国欧洲事务大臣David Liding对路透表示，“我们不应当惧怕重新谈判...欧盟是一个重新谈判的动态过程。”

卡梅伦也告诉欧盟伙伴，一旦英国得到了想要的保证，英国不会妨碍欧元区进一步一体化。

现阶段这些都只不过是“口头上的表示”。欧盟领导人最好要求英国作出有约束力的承诺，一旦英国得偿所愿，就不会阻碍欧元区加强联盟，也不会得寸进尺要求更多。(完)