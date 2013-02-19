英国仅三分之一民众希望留在欧盟

周一公布的哈里斯互动(Harris Interactive)调查显示，若举行全民公投，只有三分之一的英国人支持英国留在欧盟，显示首相卡梅伦想说服选民支持他的欧盟政策将困难重重。此前卡梅伦承诺从欧盟收回权力并进行公投，令法国和德国感到不满，也遭到了美国的指责。路透