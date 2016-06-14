焦点：英国如退出欧盟 贸易难有出路

2015年1月7日，英格兰东南部的费利克斯托港，全球最大的集装箱货轮CSCL Globe停泊在这里。 REUTERS/Toby Melville

路透伦敦6月13日 - 英国的贸易强国地位已经成为6月23日是否留欧公投中最具争议性的话题之一。

出口商前景充满变数、英国投资受到的影响，在很大程度上导致了金融市场的不安情绪，英镑已经大幅疲软。

以英国首相卡梅伦为首的留欧阵营告诫称，如果失去了通往欧盟单一市场畅通无阻道路，那么英国经济将遭殃。欧盟单一市场拥有逾5亿消费者。

留欧阵营表示，由于英国对欧盟出口占英国出口的44%，而欧盟对英国的出口占8%，英国谈任何新协议都会缺乏谈判力。

留欧阵营称，英国仅凭一己之力也难以保障与非欧盟国家的交易。

而退欧阵营则声称，欧盟将会愿意与英国达成协议，因英国是其重要的出口市场。

退欧阵营也指出，英国将与美国和中国等其他国家敲定协议，速度要比拥有28个成员国的欧盟来得快，优先项目的顺序也有不同。

若英国退出欧盟，以下是英国贸易选项摘要：

**加拿大版本的协议**

包括前伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)在内的许多退欧支持者指出，近期加拿大与欧盟签订的协议，为英国退欧后的可能模式之一。

按照加拿大协议模式，英国或可以免于欧盟两项不受欢迎的要求：允许整个欧盟的劳工进入国内，以及向欧盟缴纳预算款项。

但耗费了十多年协商的加拿大协议，仅涉及部分开放服务市场。而服务业占英国经济的近80%。银行准入欧盟的程度将不及现在。

英国财政大臣奥斯本称，若采用加拿大式的贸易协议，到2030年英国的经济规模将比留在欧盟的情况下要小6.2%。

**走挪威之路**

挪威与欧盟有贸易协议，可以进入欧盟市场。若英国也与欧盟达成这样的协议，可以允许总部位于英国的银行继续在欧盟从事业务。

但挪威接受欧盟公民的自由迁徙，而且如果按人头算，挪威对欧盟预算做出的贡献与英国一样多。这两个问题是英国脱欧阵营对欧盟成员国身分最不满的地方之一。

挪威也不得不接受欧盟的单一市场规则和制度，但却没有制定规则的发言权。

**走瑞士之路**

瑞士与欧盟定有双边协议，而且是欧洲自由贸易联盟(EFTA)成员，能够在支付一定费用的情况下进入一小部分单一市场，但该国无权提供跨境金融服务。瑞士大型银行必须在欧盟国家成立分支，这增加了他们的成本。

瑞士还在拥有单一市场准入权的领域采用欧盟规定，同意欧盟公民自由迁徙，但2014年公投结果支持采取一定限制，已危及瑞士与欧盟的经济联系。

**一份英国特有的协议**

退欧支持者表示，德国汽车出口商或法国酿酒商将敦促本国政府与英国达成协议，而不会因英国退出欧盟而实施惩罚。但如果达成全方位协议的代价是继续接受公民自由迁徙并贡献预算经费，则可以达成稍逊一些的协议。

英国司法大臣暨“退欧”推动者高文浩称，英国或能与欧盟达成类似于波士尼亚、塞尔维亚、阿尔巴尼亚及乌克兰的协议。但“留欧”支持者称，英国经济规模要大得多，这些国家的协议无法成为范本，而且不涉及标准等非关税壁垒。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)曾于6月10日表示，英国若退出欧盟，将无法像挪威或瑞士那样继续享有欧盟单一市场的好处。

**世界贸易组织选项**

如果无法达成协议，英国与欧盟的关系可能退回至世界贸易组织(WTO)的规定。

退欧支持者表示，与富裕经济体之间多数商品的进口关税，已调降至非常低的水平。

但欧盟对部分商品的关税水平较高，其中包括关税将近10%的汽车，而英国汽车产业聘雇人数在约80万之谱。 单方面调降关税将使部分行业面临激烈竞争。

此外，WTO尚未大幅开放全球服务业贸易。英国出口将面临诸如原产地规定及其它繁文缛节等非关税壁垒。

WTO总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)已表示，英国可能要花数年时间来重新协商与其他WTO成员国的关系。

**与世界其他地区贸易方面**

退欧之后的英国，将面临自行与欧盟以外其他国家订定个别贸易协议的挑战，包括超过50个与欧盟有贸易协议的国家。“退欧”阵营表示，将把焦点放在目前与欧盟没有贸易协议的大型市场，例如美国与中国。但美国总统奥巴马4月时曾表示，若英国离开欧盟，那么它在美国贸易谈判的行列中，将“排在队伍的后段”。美国与欧盟正试图达成一份广泛的贸易与投资协议。(完)