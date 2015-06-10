英国议会通过退出欧盟公投计划 但辩论激烈凸显风险

路透伦敦6月9日 - 英国议会周二通过首相卡梅伦对欧盟成员身份公投的计划，但激烈讨论凸显激烈情绪可能分裂保守党，并让苏格兰独立公投再次浮现。

卡梅伦承诺与布鲁塞尔磋商新的协议，并在2017年底前进行公投。他希望能给党内对于英国在欧洲地位持续数十年的争议画上句号。

议员在周二国会二读中以绝对多数的投票通过欧盟公投法案，544票赞成53票反对。该法案得到了反对党工党的支持，但在辩论中政府遭到了各方面的攻击。

保守党内持怀疑看法的人士目前一直慎于表示，支持卡梅伦与布鲁塞尔谈判。但少数人士周二表明，担心这是亲欧政府设计好的，在仔细研读规则。

对欧洲政策不仅威胁保守党的团结性，也威胁英国的统一。欧盟在苏格兰、威尔士和北爱尔兰比在英格兰更受欢迎，这些地区占英国人口的85%。

苏格兰民族主义者称，如果英格兰投票赞成离开欧盟，可能要求重新进行独立公投。他们要求改变公投规则，联合王国每个构成国都必须支持才能退出欧盟。(完)

(编译 王丽鑫；审校 孙茉莉)

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