伦敦市长约翰逊称如果英国退欧英镑将受益

达沃斯论坛：汇丰和瑞银拟从伦敦各转走一千岗位 应对退欧冲击
路透达沃斯1月18日 - 欧洲两家大型银行周三警告称，可能各自将约1,000个工作岗位从伦敦移走，为英国退出欧盟可能造成的破坏做准备。
路透英格兰达特福德3月11日 - 伦敦市长鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）周五称，如果6月23日的公投结果是英国退出欧盟，英镑将受益。约翰逊支持英国退欧。
约翰逊2月21日宣布反对首相卡梅伦、将发起退欧运动，此后的一周里英镑兑美元累计下跌逾0.05美元。
约翰逊在一个“退欧”活动上称，英镑将继续波动，但如果英国退欧，英国经济将摆脱欧盟的监管，英镑最终将受益。
“英镑和欧元将一如既往地继续波动，但英镑将反映英国经济长期的健康和优势、贸易流和投资流以及人们购买英国产品和向英国投资的意愿，”约翰逊说道。
“我们摆脱的监管、繁文缛节和来自欧盟的负担越多，我们的表现就越好，国家就越兴盛，货币就越强势，”他在英格兰东南部的达特福德表示。
卡梅伦周四称，如果退欧，英国经济将面对冲击，英镑将承压。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透达沃斯1月18日 - 欧洲两家大型银行周三警告称，可能各自将约1,000个工作岗位从伦敦移走，为英国退出欧盟可能造成的破坏做准备。
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