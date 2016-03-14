伦敦市长约翰逊称如果英国退欧英镑将受益

路透英格兰达特福德3月11日 - 伦敦市长鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）周五称，如果6月23日的公投结果是英国退出欧盟，英镑将受益。约翰逊支持英国退欧。

约翰逊2月21日宣布反对首相卡梅伦、将发起退欧运动，此后的一周里英镑兑美元累计下跌逾0.05美元。

约翰逊在一个“退欧”活动上称，英镑将继续波动，但如果英国退欧，英国经济将摆脱欧盟的监管，英镑最终将受益。

“英镑和欧元将一如既往地继续波动，但英镑将反映英国经济长期的健康和优势、贸易流和投资流以及人们购买英国产品和向英国投资的意愿，”约翰逊说道。

“我们摆脱的监管、繁文缛节和来自欧盟的负担越多，我们的表现就越好，国家就越兴盛，货币就越强势，”他在英格兰东南部的达特福德表示。

卡梅伦周四称，如果退欧，英国经济将面对冲击，英镑将承压。（完）