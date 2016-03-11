意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦3月10日 - 霍金等150余名顶尖科学家呼吁英国留在欧盟，称退欧对英国科学和大学来说都是灾难。
霍金和英国皇家学会（Royal Society）的其他成员周四写信给《泰晤士报》，反对英国退欧，他们中包括三名诺贝尔奖得主。他们表示，退欧将在两个方面严重影响研究。
“首先，增加资金投入大幅提升了欧洲整体的科学水平，特别是英国，因为我们拥有竞争优势，”他们写道。
“其次，我们目前招募的很多最优秀研究人员来自欧洲大陆，包括那些获得欧盟补助并选择带着补助来到这里的年轻人。”
“能够吸引并资助最有才华的欧洲人确保了英国科学的未来，并鼓励其他地方的顶级科学家们来到这里。”
他们指出，瑞士投票确定限制工人自由流动之后，现在难以吸引到年轻的人才。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。