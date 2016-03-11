霍金等150余名顶尖科学家呼吁英国留在欧盟

霍金和英国皇家学会（Royal Society）的其他成员周四写信给《泰晤士报》，反对英国退欧，他们中包括三名诺贝尔奖得主。他们表示，退欧将在两个方面严重影响研究。

“首先，增加资金投入大幅提升了欧洲整体的科学水平，特别是英国，因为我们拥有竞争优势，”他们写道。

“其次，我们目前招募的很多最优秀研究人员来自欧洲大陆，包括那些获得欧盟补助并选择带着补助来到这里的年轻人。”

“能够吸引并资助最有才华的欧洲人确保了英国科学的未来，并鼓励其他地方的顶级科学家们来到这里。”