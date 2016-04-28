退出欧盟将推动英国经济增长--经济学家

路透伦敦4月28日 - 支持英国退出欧盟的经济学家们周四称，因受益于从欧盟以外进口的关税更低，退欧十年后英国的经济规模将比不退欧高出4%。

英国财政部和国际货币基金组织等都曾表示，如果英国退欧，经济将恶化。

卡迪夫大学经济学教授Patrick Minford指出，英国应依赖世界贸易组织达成的关税水平，废除欧盟的外部关税将在十年左右的时间里令消费者价格下降8%、GDP增加4%。

Minford在支持退欧经济学家们在伦敦组织的新闻发布会上表示，双边贸易协议的益处被过高评价，很多外国投资看重的是英国自身的竞争优势而不是其欧盟成员国地位。（完）