退出欧盟将推动英国经济增长--经济学家

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦4月28日 - 支持英国退出欧盟的经济学家们周四称，因受益于从欧盟以外进口的关税更低，退欧十年后英国的经济规模将比不退欧高出4%。
英国财政部和国际货币基金组织等都曾表示，如果英国退欧，经济将恶化。
卡迪夫大学经济学教授Patrick Minford指出，英国应依赖世界贸易组织达成的关税水平，废除欧盟的外部关税将在十年左右的时间里令消费者价格下降8%、GDP增加4%。
Minford在支持退欧经济学家们在伦敦组织的新闻发布会上表示，双边贸易协议的益处被过高评价，很多外国投资看重的是英国自身的竞争优势而不是其欧盟成员国地位。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。