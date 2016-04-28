退出欧盟将推动英国经济增长--经济学家

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦4月28日 - 支持英国退出欧盟的经济学家们周四称，因受益于从欧盟以外进口的关税更低，退欧十年后英国的经济规模将比不退欧高出4%。
英国财政部和国际货币基金组织等都曾表示，如果英国退欧，经济将恶化。
卡迪夫大学经济学教授Patrick Minford指出，英国应依赖世界贸易组织达成的关税水平，废除欧盟的外部关税将在十年左右的时间里令消费者价格下降8%、GDP增加4%。
Minford在支持退欧经济学家们在伦敦组织的新闻发布会上表示，双边贸易协议的益处被过高评价，很多外国投资看重的是英国自身的竞争优势而不是其欧盟成员国地位。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。