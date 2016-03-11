标题新闻：韩国媒体引述军方消息称，朝鲜(北韩)可能准备试射一枚新型升级版洲际弹道导弹
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦3月10日 - 霍金等150余名顶尖科学家呼吁英国留在欧盟，称退欧对英国科学和大学来说都是灾难。
霍金和英国皇家学会（Royal Society）的其他成员周四写信给《泰晤士报》，反对英国退欧，他们中包括三名诺贝尔奖得主。他们表示，退欧将在两个方面严重影响研究。
“首先，增加资金投入大幅提升了欧洲整体的科学水平，特别是英国，因为我们拥有竞争优势，”他们写道。
“其次，我们目前招募的很多最优秀研究人员来自欧洲大陆，包括那些获得欧盟补助并选择带着补助来到这里的年轻人。”
“能够吸引并资助最有才华的欧洲人确保了英国科学的未来，并鼓励其他地方的顶级科学家们来到这里。”
他们指出，瑞士投票确定限制工人自由流动之后，现在难以吸引到年轻的人才。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透台北1月19日 - 台币兑美元 周四早盘区间偏跌。交易员表示，美联储主席叶伦谈话提振国际美元转强，令开盘台币随韩元等亚币走贬逾1角；惟出口商抛汇卖需增温及大型外资卖汇皆令跌幅明显收敛，今日料台币多在31.600附近整理。
路透1月19日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间 ；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017-01-19 BMO MTB.N Q4 2016 M&T Bank Corp 2017-01-19 BMO PPG.N Q4 2016 PPG工业(PPG Industries) 2017-01-19 BMO BBT.N Q4 2016 BB&T Corp 2017-01-19 BMO JBHT.OQ Q4 2016 J B Hunt Transport Services Inc (暂定) 2017-01-19 BMO UNP.N Q4 2016 联合太平洋(Union Pacific) 2017-01-19