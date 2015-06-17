卡梅伦亮喜报 外商直接投资突破1万亿英镑创纪录

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦6月17日 - 英国卡梅伦政府周三公布，去年外商直接投资总额首次突破1万亿英镑(1.56万亿美元)，净资金流入实现大幅增长。
英国首相卡梅伦的保守党很可能抓住这一数据驳斥反对派的言论。反对派断言，卡梅伦在脱欧公投之前试图改变英国与欧盟之间关系的计划，有可能会冲击外商对英国的投资。
英国政府表示，2014年累计外商直接投资增长900亿英镑，总额突破1万亿英镑，为欧洲最高、全球第三，仅次于美国和中国。
英国政府称，2014年国内经济表现强劲，外商投资项目较上年增加12%。(完)
(编译 王颖；审校 王丽鑫)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。