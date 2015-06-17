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国际财经 | 2015年 6月 17日 星期三 10:05 BJT

卡梅伦亮喜报 外商直接投资突破1万亿英镑创纪录

路透伦敦6月17日 - 英国卡梅伦政府周三公布，去年外商直接投资总额首次突破1万亿英镑(1.56万亿美元)，净资金流入实现大幅增长。

英国首相卡梅伦的保守党很可能抓住这一数据驳斥反对派的言论。反对派断言，卡梅伦在脱欧公投之前试图改变英国与欧盟之间关系的计划，有可能会冲击外商对英国的投资。

英国政府表示，2014年累计外商直接投资增长900亿英镑，总额突破1万亿英镑，为欧洲最高、全球第三，仅次于美国和中国。

英国政府称，2014年国内经济表现强劲，外商投资项目较上年增加12%。(完)

(编译 王颖；审校 王丽鑫)

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