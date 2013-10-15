版本:
中国
国际财经 | 2013年 10月 15日 星期二 09:13 BJT

英国料宣布特别条款吸引中资银行--报道

路透10月14日 - 金融时报(FT)报导，英国财政大臣欧思邦周四料将宣布特别条款，以便于中国的投资银行在英国扩展业务。

该报周一称，欧思邦将表示愿意打破监管障碍，强化伦敦作为人民币全球交易中心的地位。欧思邦正在访问中国。

英国财政部发言人拒绝发表置评。

金融时报称，欧思邦将让中国主要银行业者与英国审慎监管局(PRA)展开讨论，以允许这些银行在英国设立分支机构，并许可这些分支主要遵循中国的相关规则，而PRA则只施加较少的监管。

报导称，中资银行的英国分支机构将与英国本土银行受到同样对待：须符合资本缓冲、透明度和流动性缓冲方面的严格标准。

欧思邦此次中国之行期间一直在极力争取中国投资，并在周一宣布简化中国游客签证手续。(完)

(编译 李爽 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐