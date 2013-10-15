英国料宣布特别条款吸引中资银行--报道

供应过剩今年无损黄金魅力 可能突破1400美元--行业报告
路透伦敦3月30日 - 咨询机构Metals Focus在周四公布的报告中称，尽管供应充裕，但较低的利率今年可能带动对黄金的新投资，金价或将涨至每盎司1,400美元以上。
路透10月14日 - 金融时报(FT)报导，英国财政大臣欧思邦周四料将宣布特别条款，以便于中国的投资银行在英国扩展业务。
该报周一称，欧思邦将表示愿意打破监管障碍，强化伦敦作为人民币全球交易中心的地位。欧思邦正在访问中国。
英国财政部发言人拒绝发表置评。
金融时报称，欧思邦将让中国主要银行业者与英国审慎监管局(PRA)展开讨论，以允许这些银行在英国设立分支机构，并许可这些分支主要遵循中国的相关规则，而PRA则只施加较少的监管。
报导称，中资银行的英国分支机构将与英国本土银行受到同样对待：须符合资本缓冲、透明度和流动性缓冲方面的严格标准。
欧思邦此次中国之行期间一直在极力争取中国投资，并在周一宣布简化中国游客签证手续。(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
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