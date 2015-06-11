英国当局在多宗交易丑闻爆出后宣布将严格治理市场

路透伦敦6月10日 - 在曝出一系列涉及银行系统的丑闻后，英国当局在周三宣布，将严厉打击金融市场的不当行为。英国央行总裁卡尼称“不负责任的时代已经一去不返”。

根据提出的方案，对内幕交易的刑事处罚范围将扩大至英国的固定收益、外汇与大宗商品(FICC)市场，违法者获刑时间可能延长至最多10年。

对于被金融公司解聘的个人，新雇主在了解清楚其过往历史前将不能予以聘任。

另外还有数以千计的高级员工有责任确保其团队遵守规定，不过与银行家不同，他们不会自动被认定对其管理范围内的不法行为负有责任，而这一点可能削弱新规的影响。

卡尼表示，各国央行对于金融系统以往存在的缺陷达成共识。新责任规定的适用对象将包含他及其副手。去年爆出的外汇丑闻让英国央行也受到影响。

卡尼称实体市场是繁荣的关键。“不是在聊天室达成交易的市场，也不是人们无需负责的市场。”

以上言论摘自卡尼为伦敦金融业领袖发表的年度讲话稿。

英国银行业者2013年因试图操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)而被罚数十亿英镑后，财政大臣奥斯本在一年前命令进行公平和有效市场评估(FEMR)。这项评估尤其旨在填补汇市监管漏洞。

其中部分银行之后又因试图操纵外汇市场而遭罚款。

奥斯本表示，“那些通过欺诈手段操纵市场并从事金融犯罪的人应该像罪犯一样受到惩罚。”

英国央行、金融市场行为监管局(FCA)和财政部共同编制了这份100页的报告。

英国已推出了一项法律防止操纵八个主要市场指标，包括Libor和外汇操纵丑闻涉及的那些指标。

英国银行业者协会对监管规定扩大至交易公司表示欢迎。

律师事务所Ashurst的监管律师Rob Moulton称，这些改变还不够深入，但为FCA进一步采取执法行动铺平了道路。“将已经不被接受的市场操纵列为犯罪并不能改变游戏规则。但这增加了英国监管机构揪出第一个违法者的压力。”(完)

(翻译 许娜/郑茵/张荻； 审校 王丽鑫/孙茉莉/李婷仪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。