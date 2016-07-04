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时事要闻 | 2016年 7月 5日 星期二 07:48 BJT

英国首相候选人Fox表示贸易谈判不应包括人员自由流动问题

路透伦敦7月4日 - 英国下任首相候选人之一Liam Fox表示，英国脱欧后与欧盟谈判贸易协议时，不应讨论有关人员自由流动的规定。

“很明显，公众拒绝自由流动这个概念，在贸易协议中纳入这种自由流动的问题，将被视作对英国人民的背叛，”Fox周一表示。

他还表示，英国应在年底前启动第50条款，正式开始退出欧盟的进程。(完)

(编译 郑茵 审校 王洋)

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