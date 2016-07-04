英国首相候选人Fox表示贸易谈判不应包括人员自由流动问题

德国总理默克尔称欧洲掌握着自己的命运
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。
路透伦敦7月4日 - 英国下任首相候选人之一Liam Fox表示，英国脱欧后与欧盟谈判贸易协议时，不应讨论有关人员自由流动的规定。
“很明显，公众拒绝自由流动这个概念，在贸易协议中纳入这种自由流动的问题，将被视作对英国人民的背叛，”Fox周一表示。
他还表示，英国应在年底前启动第50条款，正式开始退出欧盟的进程。(完)
(编译 郑茵 审校 王洋)
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。