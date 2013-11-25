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时事要闻 | 2013年 11月 25日 星期一 15:19 BJT

英属福克兰群岛东南的南大西洋发生6.6级地震

路透11月25日 - 美国地质调查局(USGS)称，英属福克兰群岛东南的南大西洋周一发生规模6.6级地震。

根据USGS，地震发生在0627GMT，震中位于福克兰群岛首府史丹利(Stanley)东南200英哩（320公里）处。根据记录，震源在地表下9.4英哩（15公里）处，是相当浅层的地震。(完)

(编译 李婷仪 审校 张明钧)

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