英法对欧盟长期预算案态度相左

* 法国反对削减农业补助提案

* 卡梅伦在英国议会投票中败给党内对立派

* 德国称"现代预算案"应以提振经济成长为目标

路透布鲁塞尔/伦敦11月1日电---英国首相卡梅伦承受着在欧盟预算问题上不做退让的压力,而法国则威胁会动用否决权,暗示围绕1万亿欧元(1.3万亿美元)长期支出计划的谈判一开始便已出现分歧.

上周丹麦也发出与法国相类似的警告.而在伦敦,卡梅伦在议会投票中败给了保守党内的对立派,後者决心要迫使卡梅伦在欧盟采取强硬政策.保守党内部针对这个问题一直存在分歧.

保守党内对立派此前曾敦促卡梅伦坚持欧盟撙节案,以匹配欧洲大部分国家惨淡的经济状况.

尽管此次英国议会投票不具有约束力,但保守党内对立派称,这将给卡梅伦进一步施压,使其不再支持冻结欧盟支出,而是要求直接削减支出.

法国发出动用否决权的威胁,则是因为一项削减农业补助的提案.作为农业补助最大的获益国,法国不愿失去这一补助.欧盟轮值主席国塞浦路斯提出一份折衷方案,拟将2014-2020年预算支出减少逾500亿欧元,削减农业补助是方案内容的一部分.

即便按提议减少农业补助,农业仍将是支出最大的领域,而欧盟最不富裕地区的基础设施投资和研究则是拟削减支出更多的领域.

"我们反对该削减提案,"法国欧洲事务部长Bernard Cazeneuve在声明中表示.

"不给共同农业政策稳定资金支持的多年预算案,法国不会支持."

尽管爱尔兰和奥地利支持法国的立场,但德国、英国及其它净资金贡献国希望整体支出削减1,000-2,000亿欧元.

欧盟外交人士私下警告,进一步减支可能对农业打击最大.欧盟达成上一份长期预算(2007-2013年)的基础,正是德法两国同意维持农业支出的名义水平.

但德国副外交部长Michael Link暗示,法国这次可能算盘落空,其称英国将持续施压要求大砍整体预算,作为以经济成长和竞争力为优先要务的"现代预算"的一部分.(完)

--编译 梁睿雪/戴素萍;审校 程琳

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