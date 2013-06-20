天利投资：成本上升削弱中国企业竞争力

路透香港6月20日 - 英国主要基金管理者--天利投资的基金经理周四称，中国经济仍以健康水平增长，然成本持续上升削弱其竞争力，故对中国市场持“中性”看法。

天利投资全球股票基金经理Stephen Thornber称，该行预期中国经济增长7-7.5%，仍然是非常健康的水平，然而中国的成本持续上涨，利润率明显下滑，情况令人担忧。

“中国领导层乐见经济增长在7-7.5%，因而无需要刺激经济，”他说，“但是，在经济增速减慢的同时如何令到企业盈利得到增长，则令人忧虑。”

他指出，近年中国的劳动成本持续上涨，令到部分行业的竞争力下降，市场占有率更被其他新兴市场国家所抢占，投资者难以在中国发掘具吸引力的投资机会。

正因如此，该行对中国市场持“中性”看法，在新兴市场国家之中则偏好泰国、印尼、菲律宾、墨西哥、土耳其，对美国和日本亦持正面看法。

Thornber负责的天利全球股票收入基金主要投资于收益率达5%或以上，且财务状况良好的股票。他说，其基金此前已沽出中国的房地产、建筑和传媒板块，并将资金转投日本，目前只剩下中银香港(2388.HK)的股票。

“当中国的经济增长胜过市场期望，我们才考虑重新建仓。”他说，现时市场预期中国经济增长7.5-8%，是期望过高。

作为经济的寒暑表，新出炉的汇丰中国制造业PMI初值在萎缩区间创出九个月最低位。中国政府强调通过改革稳定经济，令市场预期二季度经济增速恐有所放缓，最近多家投行纷纷下调中国国内生产总（GDP）增长预测，其中汇丰将今年中国GDP增速预估从8.2%下调至7.4%，明年则从8.4%下调至7.4%。

天利投资为美国Ameriprise Financial Inc(AMP.N)的国际投资平台分支，也是英国主要的基金管理者，其于今年3月底代表个人、退休金、保险和企业客户积极管理的资产达1,280亿美元。（完）

(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)

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