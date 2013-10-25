英国三季度GDP创2010年来最快增速

* 英国第三季国内生产总值(GDP)较前季成长0.8%

* 数据将为财政大臣奥斯本提供一大助力

* 未来成长性恐将受到低薪资及欧元区疲软所箝制

路透伦敦10月25日 - 英国经济在7-9月之间加速成长，创下逾三年来的最快成长脚步，同时延续着出人意料地回春走势，令执政当局获得提振。

英国国家统计局周五公布，第三季国内生产总值(GDP)较上季成长0.8%，增幅高于第二季的0.7%。

不论是季度成长数据、或者是较上年同期成长1.5%的数字，都与路透调查分析师的结果相符。这组数字也让英国成为全球成长最快的经济体之一，环比年率超过3.2%，直到不久之前英国的表现还处于后段班。

数据公布后，英国政府公债价格先是上涨，这反映出部份人士原本预期季度成长幅度会更接近1%，不过公债价格随后回落。英镑兑美元及欧元则是小幅上涨。

英国国家统计局首席经济学家Joe Grice表示，如果不是因为天然气和电力产出疲软，季增率原本有可能达到0.9%。这可能是反映今年夏季英国反常炎热气候。

Capital Economics分析师Samuel Tombs表示，英国经济不太可能加速太多，因为工资上涨幅度低于通胀率、政府进一步削减支出和欧元区经济缺乏活力。

“不过，考虑到就业成长、信心恢复和生产力仍远低于潜在水平，看起来经济复苏也不太可能明显减退。”他说。

2013年初，英国经济躲过重陷衰退后，创下了让人惊讶的复苏速度。

经济复苏给英国财政大臣奥斯本吃了一颗定心丸。此前国际货币基金组织(IMF)和工党呼吁将支出项目挪前以支持经济，奥斯本均不为所动。

英国政府赞扬经济成长数字，是撙节计划获得成果的证明。

“还是有许多风险，不过多亏了我们的经济计划，经济复苏现在有了真正的动能。”一位财政部发言人说。

**仍未恢复元气**

7-9月的增长意味着英国经济连续第三个季度扩张，这是2011年以来的首次。

不过，英国经济产出与2008年初的高点相比，仍下滑2.5%，而其他所有发达经济体几乎都已经扳回了金融危机减损的产出。

英国央行总裁卡尼周四表示，由于经济增长基数较低，因此周五的数据不会改变央行政策，这说明央行将继续在未来三年将利率维持在0.5%的记录低点。

所得增长落后于通胀，让人质疑此波经济复苏是否能可长可久，而且让在2015年大选之前赋予了工党抨击政府的理由。

周五的数据显示，占英国经济近80%的庞大服务业较第二季增长0.7%，现在超过了金融危机重挫英国之前的最高水平。

推动服务业增长的是民间领域，而政府服务落在后面，这反映了欧思邦控制公共支出的努力。

统计局称，制造业增长0.9%；建筑业扩张2.5%，扩张程度为逾三年以来最大，因房屋建筑回温。

周五公布的另一项调查显示，消费者越来越乐观。消费者是英国经济的关键引擎。

市场研究机构YouGov和经济暨商业研究中心(Centre for Economics and Business Research)编制的消费者信心指数，本月触及2009年4月数据公布以来的最高位。

调查显示，房价上涨的预期带动信心上升；房主预计房屋价值在未来12个月将增长逾2%，几乎是7月调查预计涨幅的两倍。

政府经济政策的批评人士称，政府重振楼市的努力，不会为英国带来重心移往制造及出口的经济再平衡。

英国是最早公布GDP初值的欧盟国家之一，而且部分是基于估测数据。平均而言，到两个月后公布第二次修正值时，成长率会向上或向下修正0.1个百分点，不过更大幅度的修正并非罕见。(完)

(编译/审校 张明钧/洪曦/朱晓军/王翔琼/蔡美珍)

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