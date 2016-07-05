英国退欧或导致到2019年该国GDP损失约1.5-4.5%--IMF总裁

达沃斯论坛：特朗普顾问称需对强势美元相关风险保持警惕
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。
路透巴黎7月4日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在周一刊出的法国世界报上表示，英国退出欧盟可能导致到2019年该国国内生产总值（GDP）损失约1.5-4.5%。
当被问及退欧的影响时，拉加德表示：“根据情况的不同，英国GDP将下降1.5%-4.5%，但现在我们还不清楚英国和欧盟间谈判持续多久以及取得什么样的结果。”(完)
(编译 王洋; 审校 郑茵)
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。
路透巴黎1月17日 - 法国雷诺汽车(Renault)报告称，其2016年汽车销量创纪录，得益于欧洲及伊朗等海外市场销量增长。该公司预测今年销量会进一步增长。
路透香港1月17日 - 国际物业顾问--仲量联行周二发表分析报告指出，2017年商业地产投资将保持活跃甚至回升，因机构投资者集中寻求回报率高的机会，直接投入商用物业，预料全球投资总额将按年增加7.7%至7,000亿美元。