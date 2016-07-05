英国退欧或导致到2019年该国GDP损失约1.5-4.5%--IMF总裁

路透巴黎7月4日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在周一刊出的法国世界报上表示，英国退出欧盟可能导致到2019年该国国内生产总值（GDP）损失约1.5-4.5%。

当被问及退欧的影响时，拉加德表示：“根据情况的不同，英国GDP将下降1.5%-4.5%，但现在我们还不清楚英国和欧盟间谈判持续多久以及取得什么样的结果。”(完)