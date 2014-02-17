金价升至三个半月高位 分析师看法谨慎

* 现货金连升第三日；黄金期货连升第九日

* 银价处于11月初以来最高

* 美元指数处于六周低位

路透伦敦2月17日 - 现货金周一触及三个半月高位，对于美国经济增长的担忧打压美元至六周低点，并提升了黄金买需。

现货金盘中触及去年10月31日以来最高点1,329.55美元，1700GMT报每盎司1,327.91美元，上涨0.7%。黄金在上周跳涨了4%，周线升幅为去年8月以来最大。

美国黄金期货连续第九个交易日上涨，升0.7%至1,328.30美元，料创下2011年7月以来最长连涨时间。成交量较低，因美国市场周一休市。

黄金继去年挫跌了28%后，今年迄今已经上涨了10%。

疲弱的美国和中国经济数据提振黄金价格，而上月新兴市场动荡则打击了部分股市，刺激对黄金的避险需求。

但不常见的是，本月全球股市反弹，与黄金一同上涨。

Saxo Bank的资深经理OleHansen表示，“我可能有点谨慎，因为我们看到股市震荡以及新兴市场混乱的情形减弱，这并不是未来支撑黄金的强大后盾。”

全球最大黄金上市交易基金SPDR的持仓量减少5.10吨，三周来首次下降。

分析师认为，由于投资者人气没有任何明显的变化，而且宏观经济前景良好，所以黄金涨势可能短暂。

现货银涨至11月以来最高点21.96美元，尾盘报21.80，涨1.6%。今年以来上涨了12%。

现货铂金跌0.2%至每盎司1,426.50美元，钯金涨0.7%至739.50美元。(完)

(编译 张涛；审校 孙茉莉)

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