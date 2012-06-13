英国财长暗示希腊或需离开欧元区

路透伦敦6月13日电---英国财长奥斯本暗示,为了让德国拿出更多钱来拯救欧元,欧洲可能需要牺牲掉希腊的欧元区成员国身份.这番暗示无疑会激怒欧元区领导人.

英国和欧盟其它国家在如何解决危机的问题上冲突不断,伦敦当局坦率拒绝参与任何欧元区银行业联盟.

奥斯本称:"我根本不知道希腊是否需要离开欧元区,以便欧元区采取必要措施维系欧元的存在."此言周三刊登在英国泰晤士报.

"我只是不知道德国政府是否会要求希腊退出,以向国民解释为何需要做诸如建立银行业联盟、发行欧元区共同债券这样的事情."(完)

--编译 程琳;审校 王洋

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