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国际财经 | 2016年 11月 7日 星期一 16:54 BJT

英国10月房价意外上涨1.4% 升幅远高于预期--Halifax

路透伦敦11月7日 - 抵押贷款机构Halifax周一公布调查显示，英国房价10月意外大涨，与过去六个月楼市普遍放缓的迹象相左。

10月房价较前月上涨1.4%，9月上修为增长0.3%。路透调查的分析师此前预计10月房价仅增长0.2%。

截至10月的三个月，房价较上年同期增长5.2%，也高于路透调查分析师预计的增长4.8%。(完)

(编译 于春红; 审校 王兴亚)

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