英国10月房价意外上涨1.4% 升幅远高于预期--Halifax

路透伦敦11月7日 - 抵押贷款机构Halifax周一公布调查显示，英国房价10月意外大涨，与过去六个月楼市普遍放缓的迹象相左。

10月房价较前月上涨1.4%，9月上修为增长0.3%。路透调查的分析师此前预计10月房价仅增长0.2%。