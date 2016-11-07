英国10月房价意外上涨1.4% 升幅远高于预期--Halifax

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透伦敦11月7日 - 抵押贷款机构Halifax周一公布调查显示，英国房价10月意外大涨，与过去六个月楼市普遍放缓的迹象相左。
10月房价较前月上涨1.4%，9月上修为增长0.3%。路透调查的分析师此前预计10月房价仅增长0.2%。
截至10月的三个月，房价较上年同期增长5.2%，也高于路透调查分析师预计的增长4.8%。(完)
(编译 于春红; 审校 王兴亚)
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透东京1月13日 - 日本任天堂周五称，将于3月3日推出近四年来首个新款游戏主机Switch，美国售价为299.99美元，日本售价29,980日圆。
路透东京1月13日 - 亚洲股市周五下滑，但有望实现周线涨幅。美元料周线下跌，因特朗普未在两天前记者会上详述其刺激计划，令投资者大感失望。