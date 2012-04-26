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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 26日 星期四 15:15 BJT

默多克接受质询 否认操纵英国政坛

新闻集团掌门人鲁伯特·默多克周三接受质询，称未利用其媒体帝国操纵英国首相换届。这场质询震荡英国政界，让许多当权者不安。

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