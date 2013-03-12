《Wasik专栏》英国现在具有投资价值，原因何在？

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Wasik 编译 张明钧/戴素萍

路透芝加哥3月11日 - 虽然有种种不利的证据，但我仍看好英国。英国经济虽仍陷困境，却可能已经准备好展开长期回升，不过其中理由非比寻常。

显示当地经济步履维艰的证据比比皆是，英国商会(BCC)近期将2013年经济成长率预估由1%调降为0.6%，低于预算责任办公室(OBR)预估的1.2%；OBR的预估被视为是官方看法。

我最近访问伦敦和剑桥的时候，亲眼见到经济停滞的状况，且注意到许多餐馆门可罗雀。服务员对我说，希腊、意大利及葡萄牙等欧盟陷入困境国家的移民纷至沓来，争抢所剩无多的低技术性工作，就业市场上的新岗位所剩无几。一位当地的企业主对我说，城里的景气低迷。

坏消息还不止于此；穆迪近期调降英国信用评等，英国央行则称暂时不会扩大量化宽松政策。英镑兑美元一直是今年以来表现最差的货币对之一。英国首相卡梅伦在推行一连串的撙节措施之际，还在考虑扩大预算削减。

**未来可望更为亮丽**

虽然英国尚不能排除再度陷入衰退的可能性，然而有可靠的预估显示，英国经济今明两年可望实现正成长。根据英国财政部上月汇编的独立展望报告指出，今年国内生产总值(GDP)成长率可能在1%左右，2014年则升至1.6%。

淹没在一连串黯淡经济消息里面的是，英国国家统计局数据显示去年出口创新高，出口业务从了无生气的欧元区转移至拉美及亚洲等新兴经济体，将会增添英国今年稍晚及未来的成长动能。

普华永道去年底发布的报告称，英国对巴西、俄罗斯、印度和中国的出口在2030年前有可能倍增至约16%，即使英国的经济“仍相对疲弱”。

一些主要的英国个股以估价来看相当有吸引力，尤其是金融服务、制药、资讯科技、能源和制造业等领域。要找到这些公司的最佳之道就是透过上市交易基金,像是：

1. iShares MSCI明晟英国小型股基金(EWUS.Z)

这档基金持有默默无名的小型公司，拥有最佳的长期成长潜力，今年至2月27日止有将近5%的涨幅。在该投资组合中的股票都是便宜货，平均市盈率(本益比)不到12。

美国标准普尔500股票指数.SPX的市盈率约为17，仅较其历史均价15.5高一点。汇丰1月报告估算，欧洲股票仍被低估20%，因此英国股票当中有不少便宜货可挑。

2.First Trust UK AlphaDEX (FKU.P)

今年迄今上涨了1%，该档基金专攻中型股，像是easyJet Plc (EZJ.L) 和Ashtead Group Plc (AHT.L)。投资组合中约有四成是景气循环和金融服务类股。但中型股不像大型股那样得到关注，中型股通常有较大的上涨潜力。

3.iShares MSCI明晟英国指数(EWU.P)

该档基金最能反映英国整体经济情况，今年迄今涨幅不到1%。因此其平均市盈率较低，不到11，当中不乏一些知名的英国公司，像是汇丰控股(HSBA.L)、BP Plc (BP.L)及沃达丰(Vodafone)(VOD.L)。

这档基金有近四成的配置是金融服务和能源类股，而且纳入了矿业公司力拓(RIO.L)及必和必拓(BLT.L)，为未来新兴市场的成长做好准备。该档基金并提供约3.5%的高报酬。

当投资英国时，得留意不要太在意短线的收益。如果你的投资不包括欧洲其他地区，那么英国股票的配置比重要少于5%。

英国正设法从发展中国家赚取更多的出口收入，而这使得英国必须和美国、德国、日本及澳洲等顽强对手相竞争。

中期看，英国经济一定会遭遇更多的困境，因其在奋力挺过更多会带来沉重打击的节支举措。如果你看好英国，就要有耐心。

即使英国再度陷入衰退，还将会有更多的便宜货可挑。目现是进场捡便宜的时候了。(完)

(译文审校 高琦)

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