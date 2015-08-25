英国称针对伊朗的制裁可能明年春季开始解除

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透德黑兰8月24日（记者 Guy Faulconbridge） - 英国外交大臣哈蒙德周一称，针对伊朗的国际制裁最早可能于明年春季开始解除；伊朗和西方国家重建联系，可能为大量贸易协议铺平道路。
哈蒙德对路透称，他预计伊朗和美国可能在10月前批准协议。加上伊朗履行其协议中的承诺，贸易制裁可能开始被解除。
“制裁最早可能从明年春季开始解除，”哈蒙德在接受采访时表示，所指的3-5月。
哈蒙德关注英国企业和伊朗间的协议，尤其是石油和金融领域。他表示，在制裁解除前应进行准备工作，从而在制裁解除时投资可以开始进入。
“有明显的理由不要等到那时，”他说道。“有些事做不了。无法进行投资，有些东西无法进口或出口。但商业谈判可以在制裁解除前很长时间就开始。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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