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国际财经 | 2015年 9月 25日 星期五 15:32 BJT

英国财政大臣称希望带领贸易代表团前往伊朗--报道

路透伦敦9月25日 - 英国《金融时报》报道称，如果伊朗遵守与世界大国达成的核协议，英国财政大臣奥斯本明年将带领一个贸易代表团前往伊朗。

六大国7月与伊朗达成核协议。上个月英国重开驻德黑兰大使馆，英国外交大臣哈蒙德表示制裁可能最早明年春天开始解除。

“假设伊朗遵守核协议，且这获得适当地确认，我们认为与伊朗进行经济交往的潜力将增大，”《金融时报》援引奥斯本的话称。

“明年我愿意带一个合适的大型经贸代表团前往伊朗。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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