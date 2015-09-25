英国财政大臣称希望带领贸易代表团前往伊朗--报道

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦9月25日 - 英国《金融时报》报道称，如果伊朗遵守与世界大国达成的核协议，英国财政大臣奥斯本明年将带领一个贸易代表团前往伊朗。
六大国7月与伊朗达成核协议。上个月英国重开驻德黑兰大使馆，英国外交大臣哈蒙德表示制裁可能最早明年春天开始解除。
“假设伊朗遵守核协议，且这获得适当地确认，我们认为与伊朗进行经济交往的潜力将增大，”《金融时报》援引奥斯本的话称。
“明年我愿意带一个合适的大型经贸代表团前往伊朗。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。