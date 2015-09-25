英国财政大臣称希望带领贸易代表团前往伊朗--报道

路透伦敦9月25日 - 英国《金融时报》报道称，如果伊朗遵守与世界大国达成的核协议，英国财政大臣奥斯本明年将带领一个贸易代表团前往伊朗。

“假设伊朗遵守核协议，且这获得适当地确认，我们认为与伊朗进行经济交往的潜力将增大，”《金融时报》援引奥斯本的话称。