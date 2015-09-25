英国财政大臣称希望带领贸易代表团前往伊朗--报道

全球金市：金价上涨，因美元在特朗普就职后下跌
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦9月25日 - 英国《金融时报》报道称，如果伊朗遵守与世界大国达成的核协议，英国财政大臣奥斯本明年将带领一个贸易代表团前往伊朗。
六大国7月与伊朗达成核协议。上个月英国重开驻德黑兰大使馆，英国外交大臣哈蒙德表示制裁可能最早明年春天开始解除。
“假设伊朗遵守核协议，且这获得适当地确认，我们认为与伊朗进行经济交往的潜力将增大，”《金融时报》援引奥斯本的话称。
“明年我愿意带一个合适的大型经贸代表团前往伊朗。”(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。