英国就业人数接近历史高位 但未带动经济增长

记者 Olesya Dmitracova; 编译 石冠兰/洪曦

路透伦敦10月8日电---尽管英国经济处於萎缩状态,但就业人数却接近纪录高位,不过新增就业是以薪资和就业保障为代价的,这限制了消费者支出的增长.

英国现在经济产出较2008年第一季低4%,而就业人数却升至2,956万人,接近历史高位.

但新增工作多为不固定的低薪岗位,未能刺激消费者支出,无法提供一般就业增多对经济的刺激作用.

而且就业增长或也接近尾声.近期令人失望的数据令英国经济明显复苏的希望蒙尘.

目前而言,数以千计的英国人必须接受实际收入的减少,或者较低的工作保障,或者为保住饭碗而在同酬情况下付出更多劳动.

"薪资水平极低,低於通胀物价,"招聘和就业联合会(Recruitment and Employment Confederation,REC)主管Kevin Green称.

"雇主们极力压低固定成本...尽管过去常常是在技术含量较低的岗位,零售岗位和办公室职员岗位等有大量临时工作人员,但现在专业团队的临时工作人员数量也在增长."

"不带来成长的就业"过去一年成为经济学家面临的谜题.

对此的解释从国内生产总值(GDP)统计数据不准确,到金融危机抑制经济成长能力不一而足,近来争论焦点落到被创造工作的种类,以及这些岗位对经济成长的意义上.

2010年与兄弟开了一家熟食店的Sean Cannon就是个很好的例证.他在融资大幅削减的时候离开了工人岗位,如今为获得类似报酬而付出大约两倍的工作时间.

现在的他还会建议人们开店吗?

"如果你真准备好放弃所有的社交活动,我会这样建议的."他在他的小店Cannon & Cannon说道.

**全职工作减少,实际薪资受抑**

过去四年中,自营职业和兼职工作强劲增长,然而全职工作却减少了.

现在所有雇员中临时工作人员比例更高了,表示自己由於找不到全职或固定岗位而在从事兼职或临时工作的比例大大上升.

英国特许人事和发展协会(CIPD)的1月报告显示,许多新的自营职业者看上去都像是"极度害怕失业的'临时工'".

与此同时,由於政府部门为降低高额预算赤字而削减支出,公共部门349,000份典型的稳定职位消失.

薪水没有跟上生活成本的上升步伐,令英国人的可支配收入缩水.7月工资成长仅是通胀率的略超一半水平,而2008年3月时,收入增长水平接近通胀率的两倍.

花旗分析师Michael Saunders称,劳动力数量增加亦令实际工资受压力,这是由平均寿命增长、人们对养老基金的担心、国家福利水平低和长期疾病津贴减少所造成的.

此外,年龄在18-24岁间的英国劳动力数量上升,可能是因为大学学费上涨.

行业重新平衡亦帮助解释经济产出下降和就业增长间的矛盾现象.

"一些高附加值的行业正在萎缩,而另一些低附加值的工作岗位却增加了."法国巴黎银行分析师David Tinsley称.

例如在金融和保险行业,岗位产值通常是非常高的,但与2008年3月时相比,2012年6月金融和保险行业减少了45,000个岗位.

相比之下,酒店、餐厅、酒吧和类似行业--增加了103,000个岗位.这些岗位的一般产值只相当於四年前的金融业从业人员的五分之一.

野村分析师Philip Rush指出,金融业的大部分新雇聘是因监管更加严格,因此并不意味着产值会提高.

**无所帮助**

虽然政策制定者、经济学家和工会都同意,有工作总比没有好,特别是这有助於提高劳动者的技能,但是近期就业成长在扶助经济上所做甚少.

尽管就业加速增长,但过去一年的消费者支出几乎没有增加,并且仍远低於危机前水平.消费者支出占到英国国内生产总值(GDP)的60%.

由於出口和公共支出等方面对经济增长的促进作用减退,消费者支出就变得越发重要.

不过,经济和商业研究中心(Centre for Economics and Business Research)分析师Daniel Solomon指出,收入不稳定和低收入人群不仅不大可能奢侈消费,也很难获得贷款和抵押贷款.

这种情况促成了英国楼市的疲弱状况.资金缺乏也是房屋建设的严重障碍.房屋建筑本可以成为英国经济的短期强心剂.

6月和8月间的空缺职位达到473,000个;5月-7月间也在474,000个,为2011年初以来最高,表明"就业奇迹"的现象将会延续.不过,若是经济复苏步履蹒跚损及企业的信心并导致裁员,那麽未来可能会有更多困难.

采购经理人指数(PMI)数据显示,上月服务业岗位减少,为2011年11月以来首次.同时制造业的就业亦减少.英国央行也表示,国内各地分支机构报告称,未来几个月民间部门鲜有提供就业机会的计划,并称建筑行业和零售业很可能裁员.(完)

--编译 石冠兰/洪曦;审校 程琳/王丽鑫

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