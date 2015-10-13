三家财团竞购原Northern Rock的200亿美元贷款资产--消息

路透米兰/伦敦10月12日 - 据数名知情人士称，在英国政府出售原Northern Rock的130亿英镑(200亿美元)贷款资产的交易中，有三家财团已经提交了竞购意向，该交易吸引了包括摩根大通(JPMorgan)(JPM.N)和黑石集团(BX.N)在内的多家大型机构。

知情人士周一称，上述财团在10月9日截止期限之前提交了竞购意向。

这将是历史上最大一笔贷款组合出售交易，因此大型金融机构采取结盟方式以便共担成本、分享专业能力。

上述贷款资产名为Granite，由Northern Rock发起，用于开展抵押支持交易，截至1月底Granite持有132.2亿英镑的抵押贷款。

据两名接近竞标过程的知情人士称，其中一份收购提议来自包括摩根大通和美国另类投资机构CarVal Investors在内的财团。另一消息人士则称，私人资产管理公司Christofferson Robb & Co也与上述公司结盟。

据两名消息人士称，另一份收购提议来自由美国花旗集团(C.N) (C.N)、德意志银行(DBKGn.DE) 、美国黑石集团、美国对冲基金Och Ziff以及TPG资本旗下公司组成的财团。

据另一了解过程的知情人士称称，第三份收购提议来自包括摩根士丹利(MS.N)和私募股权公司Cerberus在内的财团。

上述资产由英国所谓的坏账银行UK Asset Resolution(UKAR)出售。

UKAR称今年料将选出一家优先竞购方，明年3月底前完成交易。

对于竞购方的名称，UKAR不予置评。

所有涉及该交易的公司或是不予置评，或是无法立即联系到相关人士发表评论。(完)