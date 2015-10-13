三家财团竞购原Northern Rock的200亿美元贷款资产--消息

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透米兰/伦敦10月12日 - 据数名知情人士称，在英国政府出售原Northern Rock的130亿英镑(200亿美元)贷款资产的交易中，有三家财团已经提交了竞购意向，该交易吸引了包括摩根大通(JPMorgan)(JPM.N)和黑石集团(BX.N)在内的多家大型机构。
知情人士周一称，上述财团在10月9日截止期限之前提交了竞购意向。
这将是历史上最大一笔贷款组合出售交易，因此大型金融机构采取结盟方式以便共担成本、分享专业能力。
上述贷款资产名为Granite，由Northern Rock发起，用于开展抵押支持交易，截至1月底Granite持有132.2亿英镑的抵押贷款。
据两名接近竞标过程的知情人士称，其中一份收购提议来自包括摩根大通和美国另类投资机构CarVal Investors在内的财团。另一消息人士则称，私人资产管理公司Christofferson Robb & Co也与上述公司结盟。
据两名消息人士称，另一份收购提议来自由美国花旗集团(C.N) (C.N)、德意志银行(DBKGn.DE) 、美国黑石集团、美国对冲基金Och Ziff以及TPG资本旗下公司组成的财团。
据另一了解过程的知情人士称称，第三份收购提议来自包括摩根士丹利(MS.N)和私募股权公司Cerberus在内的财团。
上述资产由英国所谓的坏账银行UK Asset Resolution(UKAR)出售。
UKAR称今年料将选出一家优先竞购方，明年3月底前完成交易。
对于竞购方的名称，UKAR不予置评。
所有涉及该交易的公司或是不予置评，或是无法立即联系到相关人士发表评论。(完)
(编译 孙国玉；审校 郑茵)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。