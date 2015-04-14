英国工党最有可能组建下届政府--德意志银行

巴布亚新几内亚外海发生7.9级强震
路透悉尼1月22日 - 巴布亚新几内亚外海周日发生7.9级地震，引发对数个太平洋群岛发布海啸警报，但之后警报范围缩小到仅涵盖巴布亚新几内亚及邻国所罗门群岛。
路透4月13日 - 在英国5月7日大选临近之际，德意志银行的研究报告称，工党最有可能组建下届政府。此次英国大选竞争非常激烈，工党和首相卡梅伦所在的保守党在民调中支持率不相上下。
德意志银行首席经济学家George Buckley在研究报告中称，所有民调均显示没有一个政党能在议会中获得主导性多数席位，势必会组成一个三党联合政府，而工党预计将获得苏格兰民族党(SNP)的支持。
苏格兰民族党在去年独立公投后支持率大幅上升，过去一个月的民调显示，该党预计将在此次选举中赢得苏格兰大约47%的选票，而上次2010年的大选获得了20%的选票。
民调并显示，工党预计在苏格兰仅会赢得27%的选票，2010年大选时获得了42%的选票。
工党这样的大选表现，可能导致加税、缩减撙节举措并可能放慢减赤步伐。
德意志银行的报告还称，若保守党组阁，将会推动在2017年就是否留在欧盟举行公投，英国对外国直接投资的吸引力就会受到严峻挑战，并可能打压英镑。(完)
(翻译 张荻； 审校 张涛)
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